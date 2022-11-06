大陆专家：大熊猫“团团”身体状况逐渐向好

到台湾参与大熊猫“团团”的治疗和护理工作的大陆专家吴虹林、魏明说，“团团”身体状况逐渐向好，未来将根据病情实时调整治疗方案。

据新华社11月6日报道，大陆专家告诉记者，台北动物园保育团队对“团团”进行了积极的治疗和精心、细致的照顾护理，使得“团团”的病情保持稳定。“同时我们也高兴地看到，大熊猫‘圆圆’‘圆仔’‘圆宝’也得到了很好的全面照顾，身体健康。”

从这几天的观察交流情况来看，专家们认为，“团团”的采食情况、精神状态、走路姿态均有所改善，连续正常的走动时间也在不断增加。根据“团团”前期的检查结果、身体情况、用药后的反应，在与园方进行充分交流后，一致同意将继续采取当前的治疗方案，并根据病情发展实时调整治疗护理方案。

专家们认为，从目前情况看，大熊猫“团团”的病因还需要进一步准确判定，但“团团”眼下的身体状况暂时不适宜再进行麻醉和侵入性检查。由于“团团”身体状况逐渐向好，经与动物园交流后达成共识，未来一段时间将继续采取舒缓治疗方式，同时根据病情实时调整治疗方案，并积极追溯病因，争取达到更好的治疗效果。

中国大陆在2008年12月赠送台北市立动物园的雄性大熊猫（台湾称大猫熊）团团，现已18岁。它今年8月出现癫痫症状，被诊断出脑部病变；10月中旬出现后肢无力，以及食欲和活动力下降症状，经检查后发现病变扩大，疑似脑部恶性肿瘤。在两岸官方的同意与协调下，大陆卧龙自然保护区管理局大熊猫保护研究中心两名专家吴虹林、魏明11月1日晚间飞抵台湾。

据介绍，吴虹林、魏明预计于11月7日返回大陆。之后，大陆的专家团队会继续和台北动物园的专家组保持密切沟通，根据“团团”病情变化实时提供建议和帮助。