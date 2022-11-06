港中学升旗礼风波被指矫枉过正 蔡若莲：个别执行情况有改善空间

香港荃湾圣芳济中学14名学生被指不尊重升旗礼，遭校方停课三天，有舆论认为这是教育界矫枉过正。对此，香港教育局局长蔡若莲称，推出国民教育的出发点是希望支援学校，并相信校方是专业的，但个别执行情况也存在改善空间。

据网媒“香港01”报道，蔡若莲在星期天（11月6日）的无线新闻《讲清讲楚》节目中说，施政报告其中一个重点是发展要人才，而香港需要“德才兼备，爱国爱港”的人才，因此施政报告有较多篇幅提及国民教育，强调国家观念，以及对中国的认识非常重要。

她指出，统筹国民教育要求“爱国爱港”是基本要求，而教育局推出不同有关国民教育的措施，出发点是希望支援学校“做好件事”，如投放大量资源得到反效果是浪费。

蔡若莲说，不会评论个别事件，荃湾圣芳济中学已设独立调查委员会调查，相信校长、老师都是专业。但她也指出，个别事件可能存在拿捏不够清楚的情况，因而执行上自然也都有改善空间。

她又强调，措施并非单纯训导，而是训辅结合，不只是惩罚学生，而是希望学生知道规矩的重要，无论训导或辅导，终极目的是想学生学习，而非令他们受苦。

香港荃湾一所中学上个月10日发出声明，指5日有14名学生在早会升旗前，没有返回课室或到操场集队，并做出“不尊重升旗礼仪式”的行为，校方罚这些学生停课三天。涉事学生则感冤枉，称校方证据不足，校方10月24日宣布将设立委员会进行独立调查，预计90天内提交调查报告。