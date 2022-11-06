新中服贸额2021年超过700亿新元

新加坡和中国2021年服务贸易额达到499.5亿美元（701亿新元），同比增长35.3%。新加坡跃升为中国第三大服务贸易伙伴，也是中国在“一带一路”沿线最大的服贸伙伴。

第五届中新合作服务贸易创新论坛星期天（11月6日）上午在新中政府间旗舰合作项目苏州工业园区独墅湖举行，中国商务部部长助理李飞做视频致辞时提到上述数据。他说，新加坡是中国与时俱进的全方位合作伙伴，希望继续推动双方服务贸易优势互补、合作共赢。

新加坡资讯通信媒体发展局中国司司长庄庆维围绕新加坡数字经济发展框架发表演讲时提到，新中数字经济发展离不开数字体系建设；在数字贸易方面，新加坡推出的“贸易互信”（TradeTrust）标准框架，目前正在北京、重庆和深圳开展相关试点工作。

新加坡驻上海总领事蔡簦合致辞时说，新中在绿色发展、金融、法律专业等服贸领域合作持续推进，尽管疫情带来巨大挑战，但新中软件合作从未中断，今年第三批新加坡官员目前正在中国，将到苏州园区参加交流培训。

作为中国国际进口博览会配套活动，服贸论坛今年首次升格为虹桥国际经济论坛分论坛。苏州园区和多家企业在论坛上签署合作意向。元禾控股与新加坡绿柳资本今年启动1亿美元基金，投资东南亚科技企业。

