澳门第二轮全民核酸均呈阴性 恢复防疫常态化

澳门十月底出现冠病疫情，官方连续组织两轮全民核酸检测，其中第二轮逾66万人次检测均呈阴性后，于星期六（11月5日）宣布恢复防疫常态化。

据澳门政府官网抗疫专页消息，澳门冠病感染应变协调中心星期六深夜通告，第二轮全民核酸检测共采样的逾66万人次检测结果均呈阴性，经综合分析，宣布澳门恢复防疫常态化。

通告称，10月26日发现输入性个案后，应变协调中心按照应急预案迅速启动各项疫情防控工作，在多方共同努力下，结合珠澳两地的联防联控机制，有效控制本轮疫情。

据介绍，10例感染个案当中，两人是经常往返珠澳两地的人士，被列为输入性个案；其余八人均在对此两例个案的接触者、居住和活动场所隔离管控中发现，有效防范了病毒于社区中传播；随后，澳门进行了六天全民抗原检测和两轮全民核酸检测，没有发现社会面感染个案。

通告还称，星期天（6日）起将暂不安排疫情新闻发布会，但会密切留意澳门内外疫情变化，并持续透过不同途径及方式适时发布最新疫情消息和防疫措施，让公众掌握最新的疫情资讯。

澳门特区政府社会工作局星期天通告，鉴于澳门恢复防疫常态化，澳门的长者及康复院舍于即日起取消暂停接受访客探访及院友外出措施，恢复正常运作。体育局星期天也宣布，辖下部分体育设施恢复对公众开放。

