中国物流与采购联合会：10月全球制造业PMI降至50%以下

中国物流与采购联合会星期天（11月6日）发布数据显示，今年10月全球制造业PMI为49.4%，较上月下降0.9个百分点，连续5个月环比下降，继2020年7月以来首次降至50%以下。

据中国新闻网报道，中国物流与采购联合会分析称，总体来看当前全球经济下行态势基本确定，不确定的只是下行幅度会有多大，下行时间会有多长。

分区域数据显示，欧洲10月制造业PMI为47.1%，连续3个月在50%以下，为2020年6月以来新低，制造业下行压力继续加大；美洲10月制造业PMI连续5个月环比下降至50.1%，接近50%荣枯线附近，制造业增速持续放缓；亚洲10月制造业PMI也由升转降，为50.3%，制造业增速较上月放缓；非洲10月制造业PMI则由降转升，较上月提升一个百分点至50.6%。

分析称，从指数走势看，全球制造业PMI经过数月后再次降至50%以下，意味着全球经济收缩压力加大。分区域看，欧洲制造业面临持续收缩压力，且有继续加剧的迹象，成为全球制造业持续下行的主要影响因素。此外，美洲制造业PMI虽仍在50%以上，但近期也呈现持续下降走势，美国制造业也面临较大下行压力。亚洲和非洲制造业PMI没有出现持续下降走势，但也有波动下行的迹象。

分析指出，总体来看，当前全球经济下行态势基本确定，不确定的只是下行幅度会有多大，下行时间会有多长。为抑制通胀所采取的紧缩政策叠加持续的疫情和地缘政治冲突影响都推升了全球经济衰退的风险。目前看，持续的加息政策对抑制通胀的效果存在迟滞效应，但对经济的负面影响却有所显现。

分析引述世界贸易组织发布报告称，全球贸易预计在2022年下半年失去增长动能，2023年增速将大幅下降。报告将2023年全球货物贸易增速预期下调至1%。IMF最新报告将2022年全球GDP预测增速下调至3.2%，比年初时的预测下调1.2个百分点。同时，IMF将全球通胀预测从2021年的4.7%上升到2022年的8.8%。

中国物流与采购联合会称，经济失速风险与通胀压力飙升共存，全球经济面临“冰与火”的考验，各国政府需要更大的勇气和更高的智慧来平衡全球经济的体温。面对疫情影响、大宗商品波动、通胀以及债务危机等全球性问题，需要各国政府求同存异，共同应对，通过深化各领域的经济合作，增强全球产业链和供应链韧性，才能实现世界经济的稳定复苏。联合会分析还指，任何只顾及局部利益的政策未必能产生积极效果，却容易对全球经济恢复产生负面的外溢效应。

据官网介绍，中国物流与采购联合会是经中国国务院批准设立的，中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织。其主要任务是推动中国物流业的发展、推动政府与企业采购事业的发展、推动生产资料流通领域的改革与发展，以及完成政府委托交办事项。

