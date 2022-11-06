九游客因黄码无法入场港七人橄榄球赛

有九名赴港观看香港国际七人榄球赛的游客因安心出行“黄码”被拒绝入场，主办方香港榄球总会称将安排退款，且待他们转“蓝码”后，会安排包厢招待。

据网媒“香港01”星期六（11月5日）报道，香港榄球总会回覆查询时证实，比赛首日（4日）有九人因持黄码被拒入场，而星期六则没有再收到相关个案。

橄榄球总会称，对于因黄码而未能观赛者，会安排退回第一日及第二日的门票费用，而他们转回“蓝码”后可持票到大球场观赛，届时也将安排包厢招待他们。

文化体育及旅游局也称，知悉主办单位因九人士持“黄码”未能让他们入场观看赛事，其中五人于星期六，及四人于星期天转为“蓝码”后，便能入场观赛。

疫情后首次香港国际七人榄球赛于星期五起一连三日于香港大球场复办，吸引大批球入场观赏赛事，但有数名刚抵港旅客因为“安心出行”仍是黄码而被拒绝入场。有游客指入场时才得知黄码不能够观赛，称购票时网页并没有提醒相关入境规例。

另一方面，对于赛事期间有观众摘除口罩，康乐及文化事务署称，截至星期六下午6时共发出超过120次口头劝谕。康文署也称，将继续加强巡逻，如屡劝不果会采取执法行动。

康文署重申，香港国际七人橄榄球赛举行期间会呼吁入场观众遵守防疫规定，包括在场内配带口罩，以减低病毒在社区传播的风险。