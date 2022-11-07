郑州出台15措施为富士康员工提供五方面保障：尊重去留意愿

中国河南省郑州市官方将出台15项措施为富士康郑州厂员工提供五方面保障，尊重员工的去留意愿，符合现行防疫政策的，组织员工安全有序返乡。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，河南省郑州市冠病疫情防控指挥部星期天（11月6日）在新闻发布会上说，针对近期富士康员工诉求和社会关切问题，郑州航空港经济综合实验区冠病疫情应急处置指挥部重点企业防控部部长孙建革，当晚在回答记者提问时介绍，《富士康科技园员工关爱15条措施》从生活保障、防疫安全、环境消杀、人文关怀、员工权益等五个方面提供保障。

在生活供给方面，当局将准时一日三餐配送到IT社区11个公寓小区，确保员工热饭、热水足量供应。同时提高伙食标准和质量，为员工提供花色多样、营养丰富的健康三餐，每天菜谱不同，份大量足，均能管饱吃好。

在员工防疫和健康方面，根据富士康员工居住分布情况，在11个公寓小区设立医务室，方便员工就近就医；对确需入院就诊的，第一时间安排转运至定点医院治疗；设置核酸检测采样点100个，免费为员工提供核酸单采服务。

谈及关爱员工，孙建革介绍，开通24小时心理疏导热线，每日主动回访；开设线上心理健康课程，缓解员工心理压力。

孙建革称，官方将充分尊重员工的去留意愿，符合现行防疫政策的，组织员工安全有序返乡。对隔离结束后愿意返岗的员工，督促企业及时兑现相关激励政策。对因特殊情况确需立即返乡的，及时安排车辆进行“点对点”安全转运。

国务院联防联控机制星期六两度点名批评河南省会郑州，随意以静默、封城代替管控；扩大限制出行范围。郑州市政府副秘书长李慧芳隔天也在发布会上对封控管控不精细、转运隔离不及时、资源储备不充分、物资供应不均衡等一些问题道歉。

李慧芳说，总体上看，郑州市大多数区域能够做到“应解尽解”，但仍有少数小区执行政策“一刀切”、简单化，如：个别防外溢临时管控区内的无疫小区依然执行不进不出防控措施。对此，郑州市督查组已要求立行整改，对整改不到位的将严肃处理相关责任人。她还说，郑州市主城区正在有序解封。