李家超现身七人橄榄球赛：证明香港重返国际舞台

香港暌违三年再次举办国际七人橄榄球赛，香港特首李家超星期天（11月6日）现身球场观看决赛，并称，橄榄球赛的成功举办证明香港已经重返国际舞台，迎来新篇章。

据香港《星岛日报》报道，国际七人橄榄球赛星期天进入最后一天的决赛，据官方称当天有2万1000人次入场。多名香港政府官员连日入场支持香港球队，李家超和财政司长陈茂波星期天也到场观赛，政务司司长陈国基、律政司司长林定国、保安局局长邓炳强及房屋局局长何永贤等同样也有现身。

为冠亚军球队颁奖的李家超当天在社交平台发文称，香港国际七人榄球赛是亚洲最受欢迎的体育赛事之一，事隔三年后在周末成功举办，数万人欢聚一堂，享受盛事的热闹和欢乐气氛。他认为，这证明了香港已经重返国际舞台，香港热情的球迷和游客共聚一堂，享受充满活力的城市生活，“各位来自世界各地的朋友，香港迎来了新的篇章。东方之珠比以往任何时候都更加闪耀。”

文化体育及旅游局局长杨润雄称，赛事吸引来自世界各地的榄球队伍以及数以万计的观众入场，还未计收看电视转播的球迷。他说，七人榄球赛事是“M”品牌计划的项目，未来数月将有更多精采的大型盛事在港举行，香港仍然是国际体育盛事之都，“香港迈向复常之路有了良好势头，我们已经准备好了向全世界说好香港故事！”

