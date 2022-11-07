张福生成中国应急部挂牌以来首名落马局领导

中共中央纪委国家监委网站星期天（11月6日）通报，中国应急管理部消防救援局党委委员、副局长张福生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

综合财新网和长安街知事消息报道，张福生是2018年中国应急管理部消防救援局成立以来，首个落马的局领导班子成员。

据介绍，消防救援局是应急管理部五个部署单位之一。目前领导班子设局长、政委各一人，副局长四人，张福生在八人领导班子中排名第四，他前面分别是一名局长、政委和另一名副局长。截至目前，张福生的简历已从官网撤下。

公开资料显示，张福生现年60岁，1995年7月起在中国公安部工作，历任政治部调研室副主任、消防局警务处处长、消防局副局级调研员（副军职），2015年11月担任公安部消防局副局长。

2018年4月16日，中国应急管理部挂牌成立。同年中国国家机构改革，公安消防部队改制，不再列武警部队序列，现役编制转为行政编制，成建制划归应急管理部，承担灭火救援和其他应急救援工作。

2018年11月9日印发的《应急管理部简报第一期（总第一期）》提到，根据《消防救援衔条例》规定，中国国务院总理李克强签署命令，授予张福生等人助理总监消防救援衔；《条例》例明，管理指挥人员消防救援衔设三等十一级，第一等为“总监、副总监、助理总监”。

2019年11月，张福生出任中国应急管理部消防救援局副局长、党委成员。