台部署新战车M1A2T把守要道防卫台北

台湾为部署M1A2T战车兴建的专用掩体工程，将在基隆市七堵区、新北市淡水区与桃园市龟山区兴建作战工事。新型战车部署并非用于滩岸反击，而是把守进入中枢必经要道，巩固台北防务。

据联合新闻网报道，台湾陆军司令部星期天（11月6日）经核定后回应称，办理作战工事兴建，是为提供各项战斗车辆，拥有良好的防护及储放设施，以保存战力。

台湾立法院外交及国防委员会甫审通过明年度国防预算案，陆军采购M1A2T新型战车总预算405亿余元（新台币，下同，约17.81亿新元），明年将办理战车附属装备等军事装备筹料及生产、后勤支援装备、备分料件筹补军事设施及模拟器兴建。

预案显示，2024年接装首批新型战车38辆；2025年接装42辆；2026年接装28辆，合计108辆。明年底派28名种子教官赴美接收准则技令。

台湾陆军司令部除编列装训部长安营区训练场整建工程案、坑子口训练场整建工程案等因应新型战车接收的训练场；同时建案进行战甲车掩体兴建工程第一阶段，内容为因应作战需求，规划兴建符合实需的掩体设备，供战甲车停放提高隐密性与存活率，以提升作战效能与部队安全。

公开预算案显示，“战甲车掩体兴建工程”编列九亿余元预算，纳入2022至2025年编列施作，今明两年度分别实施委托专案管理与设计规划等事项。

台国防部日前公布《作战工事兴建工程专案管理（含监造）委托技术服务》决标案，内容披露将在基隆市七堵区、新北市淡水区、桃园市龟山区兴建“作战”工事，履约时间2021年10月1日至2025年12月31日。

台陆军目前在基隆七堵区有关渡指挥部所属的“北五堵营区”、新北市淡水区则有装骑连所在的“淡水营区”，桃园市龟山则有二六九旅所属的“金龙营区”。陆军在此三处兴建新作战工事，显示新型战车未来将由上述部队接装部署北部。

陆军北五堵营区、淡水营区与金龙营区都是把守进入台北要道的部队。

北五堵营区可就近驶上高速公路阻滞在东岸登陆利用雪隧欲进入台北的敌军，淡水营区则把守进入台北水路的淡水河口，金龙营区同样邻近高速公路，可防堵在林口台地空降或自海湖登陆准备进入台北的敌军。