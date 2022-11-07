网信办官员华为宣讲二十大：加快关键核心技术突破

中共中央网信办副主任、国家网信办副主任曹淑敏星期五（11月4日）在华为公司宣讲中共二十大精神，强调要加快关键核心技术突破。

据网信中国微信公号消息，曹淑敏说，学习宣传贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，也是网信系统的头等大事。到科技企业进行宣讲，就是要推动科技企业党员统一思想、统一意志、统一行动，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实现高水平科技自立自强，在新时代新征程中奋力开创网络强国、数字中国建设新局面。

曹淑敏强调，要全面深入贯彻落实中共二十大作出的各项新部署新要求，按照“体系布局、重点突破”的思路，加快推进网络强国、数字中国建设，以信息化驱动中国式现代化，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

曹淑敏提出，一是加快关键核心技术突破。推动构建高水平自立自强的技术创新和产业生态体系。二是加快数字中国建设整体布局。持续发挥数字中国建设在建设现代化经济体系、构建新发展格局中的重要作用，加快各领域数字化进程，为推进中国式现代化提供有力支撑。三是发挥新型举国体制优势。充分发挥企业在技术创新中的主体作用，为加快核心技术突破、数字化发展提供坚实基础。

华为公司有关负责人及主要业务部门党员干部、业务骨干等约200人现场聆听宣讲。中央网信办有关局负责人员参加宣讲活动。