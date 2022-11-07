英国国际贸易副部长访台 恢复实体经贸对话

英国国际贸易部副部长韩斯（Greg Hands）将在星期一（11月7日）起访问台湾两天，期间将与台湾经济部政务次长陈正祺共同主持第25届台英经贸对话，并会见台湾总统蔡英文。

根据英国国际贸易部7日在官网发布新闻稿，在两天访问行程中，韩斯也将会晤台湾行政院副院长沈荣津、经济部长王美花、数位发展部长唐凤、国发员会主委龚明鑫、行政院政委邓振中。

这是全球冠病疫情暴发以来，台湾与英国首次恢复实体经贸对话。

英国国贸部新闻稿称，台英经贸对话将聚焦克服金融科技、食品饮料、药品等领域的贸易障碍，并推广英国的离岸风电、氢能、电动交通工具等专业，盼扩大英国对台湾的出口与投资，并加强台英在绿色贸易与供应链的合作。

在经贸对话会议期间，英国创新局（Innovate UK）将与台湾经济部签署备忘录，以强化科技与创新合作，内容包括至2025年止投入500万英镑（797万新元）在台湾发展创新计划。

英国国贸部新闻稿指出，台湾拥有进步、高科技经济，当地生产总值（GDP）超过7700亿美元（1.08万亿新元），过去30年平均经济成长率高达4%，且积极倡议自由、公平贸易。台湾是英国的重要经贸伙伴，韩斯亲自访台即显示英方对强化台英经贸连结的决心。

韩斯曾多次访问台湾，他在新闻稿中说：“自1991年首次造访台湾，31年来乐见台湾经济活跃成长。我很高兴能成为疫情后首位访台的（英国）国贸部长，并庆祝英台经贸对话25周年。”

韩斯说：“强化与台湾的贸易往来符合英国脱离欧盟后的“向印太倾斜”政策，更密切的合作将有助于未来几十年的经济发展。”

韩斯此行也将造访有超过10家英国企业参与打造的海能风电（Formosa 2）离岸风力发电场。

英国政府今年6月至7月针对在台英国企业进行调查，结果显示88%受访企业对未来三年在台营运前景感到乐观，逾70%对台湾经济未来一至三年的表现看法正面，英国企业预计在台湾扩大投资的项目包括再生能源、铁道建设、半导体、量子科技、医药保健、数据科技、金融、教育。

台英双边贸易总额去年超过83亿英镑（132亿新元），达历史新高，过去两年增长幅度高达14%，其中英国对台出口成长率为12%。