呼和浩特官方：再出现锁门事件 严查责任人

内蒙古首府呼和浩特一名妇女坠楼事件引发舆论批评，呼和浩特市官方针对疫情防控简单化、一刀切和层层加码等问题，提出“七个不准”；要求必须畅通应急通道、强化服务保障：不准对居民户门一封了之、单元门一锁了之、小区大门一关了之。

据奔腾融媒报道，呼和浩特市星期天（11月6日）召开冠病疫情防控新闻发布会，宣布的“七个不准”分别是，第一，不准随意扩大中、高风险区划定范围，必须科学研判、精准划定。根据流调研判结果，科学划定风险区域范围，精准到楼栋、单元，不能因为出现一两个病例就封住整个小区。

第二，不准随意将限制出行的范围由中、高风险区扩大到低风险小区和无疫小区，必须管的到位、放的有序。高风险区严格实行封控措施，做到“足不出户、上门服务”。中风险区严格实行管控措施，做到“人不出区、错峰取物”；居民可通过无接触方式，在小区内超市、便利店购物。低风险区和无疫小区实行“个人防护、避免聚集”；居民凭通行卡出入小区，外出时非必要不跨区流动；沿街商铺、超市有序恢复营业，保障居民基本生活需求。

第三，不准随意延长各类风险区管控时间，必须动态管理、及时降级。高风险区连续七天无新增感染者、且第七天全员核酸检测均为阴性后，及时降为中风险区，再连续三天无新增感染者后，及时降为低风险区；中风险区连续七天无新增感染者、且第七天全员核酸检测均为阴性后，及时降为低风险区。

第四，不准对居民户门一封了之、单元门一锁了之、小区大门一关了之，必须畅通应急通道、强化服务保障。单元门、隔离围挡只能通过张贴封条的方式进行封闭，坚决杜绝设置门锁、插销、挂钩等锁闭设施。如再出现锁门事件，市民可拨打12345投诉举报，一经查实，严肃查处相关责任人。

第五，不准以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗的患者提供医疗服务，必须全力守护群众生命健康。各街道社区都要精心开展人员摸排，主动了解孕产妇、血透患者等特殊人群的需求，建立社区与医疗机构的对接机制，为特殊人群就医开通绿色通道，及时保障群众就医需求。

第六，不准对群众的合理诉求漠不关心、置之不理，必须及时响应、主动服务。结合疫情防控形势，对当前能够满足的诉求，要加强沟通协调，想尽一切办法帮助群众解决到位；对于一时难以满足的，要及时做好解释说明工作，争取群众理解。

第七，不准阻碍出舱解隔、返乡人员进入小区，必须确保基层精准落实防控措施，加强工作衔接，让出舱解隔、返乡人员能够顺利回家。