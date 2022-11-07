中国防疫封控影响 苹果下调iPhone出货量展望

由于防疫封控措施暂时中断了中国河南省郑州一家组装工厂的生产，苹果公司预计iPhone 14 Pro和iPhone Pro Max的出货量将低于此前预期。

据彭博社报道，苹果公司星期天（11月6日）在声明中表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max型号需求依然旺盛，但封控意味着“客户需要等待更长时间才能收到新产品”。根据苹果网站，iPhone 14 Pro手机目前的交货时间为11月末或12月初。

苹果公司表示，该工厂正在按照“大幅削减的产能”运行。

路透社上月报道称，由于中国收紧防疫封控措施，全球最大工厂之一的苹果iPhone产量下月可能下降30%。

此外，苹果公司最大的iPhone制造商，台湾富士康星期一（11月7日）表示，该公司正在努力恢复郑州主要工厂的全面生产，并下调了第四季度预期。

关于目前郑州厂区防疫以及营运状况，鸿海集团指出，河南省政府已表明全力支持之意，厂区将在各方合作之下，用最快速度“扑灭疫情”，并恢复满产能生产，目前预计在本月10日举办法说会，届时将面对法人、外资与媒体提问。

中国政府从11月2日对富士康郑州工厂周围地区实施全域静态管理，该措施将持续到星期三（11月9日）。

位于郑州的富士康主要工厂拥有约20万名员工，其中许多员工在10月29日逃离了工厂。