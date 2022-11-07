河南餐饮住宿行业协会呼吁：低风险区域尽快恢复堂食

河南省餐饮与住宿行业协会星期天（11月6日）发出呼吁，在全省尚未恢复堂食的低风险区域，请尽快恢复餐饮堂食服务。

据河南省餐饮与住宿行业协会官方微信公号消息，协会称疫情三年以来，全省各地餐饮业均遭受不同程度的冲击，尤其是省会郑州及周边省辖市，近一年多的水灾加疫情，使不少餐饮企业举步维艰、难以为继。餐饮业不仅肩负着解决就业、养活全省数百万家庭的重任，同时，也有为社会大众提供正常的生活工作保障服务、提升城市烟火气的职责。

协会指出，上星期四（3日）召开的郑州市冠病疫情防控专场新闻发布会上透露，郑州全市6000多个居民小区，已经解封三分之二，全市规模以上企业的复工比例达到90%。

协会说，为广大复工人员及市民提供必要的餐饮堂食服务，是全省餐饮企业义不容辞的责任，也为了响应国务院联防联控机制第九版防控方案和“九不准”要求。同时，在低风险恢复堂食后，可在部分餐饮场所投放增强人体免疫力的中药方剂供顾客饮用。

协会提到，在堂食服务恢复以后，餐饮企业将配合疫情防控主管部门的各项工作、严格落实疫情防控有关要求，积极准备提升人体免疫力的中药方剂，做好进店人员的扫码、测体温工作，对各服务场所进行定期消杀，保证座位间距，控制就餐人数，对服务人员进行健康管理登记，并安排专人负责企业内部的疫情防控工作。

郑州市星期天晚间召开冠病疫情防控新闻发布会时称，郑州市坚持“放中管、动中清”，低风险区餐饮场所禁止堂食，仅提供外卖服务（无接触配送至小区门口）。

据河南卫健委官方微信消息，11月6日0至24时，河南新增本土确诊病例42例，其中郑州市41例。另外，新增本土无症状感染者264例，其中郑州市256例。