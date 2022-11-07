中国央行：坚决拥护对范一飞违纪审查决定

中国人民银行星期天（11月6日）下午开会，会上一致拥护对前副行长范一飞涉嫌严重违纪违法的纪律审查和监察调查。

据中国人民银行6日官网消息，2022年11月6日下午，中国人民银行党委书记、副行长郭树清主持召开党委会议，党委副书记、行长易纲及各位党委委员出席。

会议一致认为，中共中央纪委国家监委对范一飞涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，充分体现了以中共总书记习近平为核心的党中央深入推进全面从严治党、以零容忍态度惩治腐败的坚强决心和坚定意志，凸显了中共勇于自我革命的鲜明品格，释放了反腐败斗争一刻不停，永远吹冲锋号的强烈信号。中国人民银行党委坚决拥护中央决定。

会议要求，中国人民银行系统各级党组织和全体中共党员干部要深刻反思，以案为鉴，全面加强中共的政治建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定理想信念，加强党性修养，把稳政治方向。

会议也要求，要深刻认识党风廉政建设和反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，保持永远在路上的政治清醒和坚定，持之以恒推进全面从严治党，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，依法行政，廉洁从政。要深入学习贯彻中共二十大精神，不折不扣将中共中央关于经济金融工作的各项决策部署落到实处。

现年58岁的范一飞是中共二十大后被打下的“首虎”。中共中央纪委监委官网在11月5日发布消息说，范一飞正接受中纪委纪律审查和监察调查。

分析认为，大会后首“虎”，一直被坊间赋予某种风向标。范一飞被查后，中纪委网站发文称，要坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人，坚决治理政商勾连，破坏政治生态和经济发展环境问题。