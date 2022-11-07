网信办：外企担心在华经营受限没必要 开放大门只会越开越大

中国近年来持续收紧网络监管，引发在华外企担心在中国工作会受到限制，但中国国家网信办官员回应，中国开放的大门只会越开越大，“这种担心完全没有必要”。

根据中国网星期一（11月7日）发布的文字稿，中国国新办星期一发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，并召开新闻发布会。日本共同社在发布会上问及：“中国近年来不断增强网络安全建设，有些外国企业担心在华工作受到限制，对这样的担心，中方有何回应？”

对此，中国国家网信办国际合作局局长祁小夏回应，这种担心完全没有必要。她称，中共二十大强调，中国坚持对外开放的基本国策。此外，中国国家主席习近平11月4日在中国国际进口博览会开幕式致辞中也明确指出，“中国将推动各国各方共享中国大市场机遇”“推动各国各方共享制度型开放机遇”“推动各国各方共享深化国际合作机遇”，可预见中国开放的大门只会越开越大。

她续称，中国主管部门的数据显示，在华外资企业累计已经超过100多万家，这其中日资企业是占了很大比重的，说明外企对中国的营商环境仍非常有信心。

祁小夏强调，中国政府始终致力于营造市场化、法治化、国际化营商环境，鼓励企业依法依规经营发展，对中资、外资企业一视同仁、平等对待。

另外，共同社记者还问道，中共二十大报告强调将推进网络强国建设，在接下来五年中，中国会采取怎样措施？

中国国家互联网信息办公室政策法规局局长杨树桢回应，将从七个方面落实。一是以加强网络内容建设塑造主流舆论新格局，推动全媒体传播体系建设壮大网上主流舆论和中国声音；健全网络综合治理体系推动形成良好网络生态，持续推进“清朗”专项行动；加强数字中国建设助力中国式现代化，推动数字经济与实体经济融合发展；以信息领域核心技术突破推动高水平科技自立自强，加快推动原创性、引领性的科技攻关；维护网络安全和数据安全推进国家安全体系和能力现代化，加强网络安全、数据安全保障体系和能力建设；构建网络空间命运共同体推动构建人类命运共同体、以及建设具有国际竞争力的网信人才队伍推进建设人才强国。