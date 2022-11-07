网信办：对互联网平台企业秉持促发展与监管并行理念

中共中央网信办强调，网信办对互联网平台企业秉持促进发展与监管规范并行的理念，并对互联网平台企业的行为开展日常监管，如果互联网上出现突出乱象，将会开展“清朗”专项治理行动。

中国国务院新闻办星期一（11月7日）上午发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，同时举行新闻发布会介绍和解读白皮书的主要内容。

针对彭博新闻社在新闻发布会上，关于中国现在是否已完成了对互联网平台企业的规范和整顿，以及后续是否还会采取其他举措的提问，中央网信办信息化发展局局长王崧说，鼓励和支持互联网平台企业健康规范持续发展，是网信办的重要职责。

网信办对互联网平台企业的行为依法依规开展日常监管，如果互联网上出现了突出乱象，也会开展“清朗”专项治理行动。

他指出，对互联网平台企业，网信办总体上秉持着促进发展与监管规范并行、政策引导和依法管理并举、社会效益和经济效益并重的理念，为互联网平台企业发展营造良好环境。

白皮书由前言、正文和结束语三部分组成，共约2.4万字。其中，正文包括四个部分，分别是：一、构建网络空间命运共同体是信息时代的必然选择；二、中国的互联网发展治理实践；三、构建网络空间命运共同体的中国贡献；四、构建更加紧密的网络空间命运共同体的中国主张。

白皮书称，作为全球最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国顺应信息时代发展趋势，坚持以人民为中心的发展思想，秉持共商共建共享的全球治理观，推动构建网络空间命运共同体。

白皮书说，中国在激发数字经济活力、推进数字生态建设、营造清朗网络空间、防范网络安全风险等方面不断取得新的成效，为高质量发展提供了有力服务、支撑和保障，为构建网络空间命运共同体提供了坚实基础。

白皮书指出，中国愿同世界各国一道，共同构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。