台经济官员：台积电落脚桃园非选举考量

台积电据传计划在桃园设立最新的一纳米晶片厂，被外界质疑是选举考量；主管台湾经济的官员强调，相关事宜讨论已久，绝非选举考量。

据台湾《联合报》报道，台湾经济部长王美花星期一（11月7日）出席立法院经济委员会并备质询，她在会前受访时被问及，国民党批评台积电一纳米厂传要落脚桃园是选举考量。王美花强调，新竹科学园桃园龙潭园区扩区一事已经讨论很久。

王美花说，对于大型投资所需的用地、用水、用电，政府都要预为准备，这是经过跨部会讨论及各部会准备很久，此事也讨论超过一年以上，确定可行后，才决定报编扩区，因此绝非选举考量。

王美花称，至于投资所需用电，龙潭地区附近有大潭电厂，因此电源没问题，而电网则要事先作业，建设也要好几年；用水方面，王美花解释，已盘点全台海淡水、再生水，相关基础建设盘点都要花时间准备。

台湾媒体早前报道，台积电最先进的制程将落脚桃园，台湾行政院也将启动龙科三期扩建计划，但遭国民党质疑九合一选举临近民进党大开选举支票。国民党桃园市长参选人张善政星期天（11月6日）称，台湾总统蔡英文上任已多年，要是能够为桃园龙潭引进科技大厂，为何到现在选举才公布？

张善政也称，自己在担任科技部长任内，曾帮助台积电进驻中科园区，他有经验，将来他上任之后，最有能力帮台积电或是任何国际科技大厂进驻桃园。