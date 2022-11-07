中国10月出口增长出现两年多来首次下滑

由于全球经济衰退风险的上升导致需求减弱，中国10月份出口增长出现两年多以来的首次下滑。

据彭博社报道，中国海关总署星期一（11月7日）公布，10月份以美元计价的出口同比下降 0.3%，远低于经济学家预测的增长4.5%，也低于9月份5.7%的涨幅。

进口也下跌，同比下跌0.7%，为2020年8月以来的首次下跌。10月份贸易顺差升至851亿美元（约1198.05亿新元），9月份为850亿美元。

出口疲软加重中国经济的压力，由于房地产市场低迷、防疫控制持续的干扰以及消费者支出疲软，经济已陷入困境。过去两年，由于国际购买力强劲，出口韧性一直是中国经济复苏的主要支撑，但随着欧洲战争加剧全球通胀和不确定性，来自疫情的需求消失，这种情势似已逆转。

中国商务部发言人束珏婷称，外需势头料将进一步减弱。她在上个月的例行简报会上说，展望四季度，随着世界经济和全球贸易增长动能减弱，外贸发展环境日趋复杂，不确定性仍在增加，外需增长放缓的风险加大。

保银投资管理有限公司（Pinpoint Asset Management）总裁兼首席经济学家张志伟（音译）称：“出口增长疲软可能既反映了外部需求疲软，也反映了冠病疫情导致的供应中断。随着全球经济放缓，我预计未来几个月出口增长将保持疲软。”

主要发达国家激进的政策紧缩正引发对全球经济衰退的疑虑，这将进一步损害对中国制造的产品的需求。美国美联储上周上调基准利率，这是今年的第六次。预计欧洲国家也会跟进。