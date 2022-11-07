美媒：中国鲁班工坊接棒孔子学院进驻一带一路沿线国家

随着中国孔子学院近年陆续在各国被关闭，另一个少为人知的中国职业技术培训中心鲁班工坊，正进驻一带一路沿线国家。专家分析，北京正透过拉拢发展中国家以获得更多政治空间。

据美国之音星期天（11月6日）报道，中国孔子学院近年来频受国际社会质疑，过去四年里美国大学的118家孔子学院已有104家被关闭。在那之前，鲁班工坊已进驻一带一路沿线国家。

从2016年首个鲁班工坊在泰国成立以来，全球目前有19个国家设立25个鲁班工坊。埃及、埃塞俄比亚、印度、巴基斯坦、泰国、葡萄牙以及中亚国家，到处都可以找到鲁班工坊的身影。

鲁班工坊由天津市政府启动，以中国历史上家喻户晓的工匠鲁班为名，向一带一路沿线国家的居民提供职业教育。从机电一体化到应用电子技术，从自动化到机器人，各地鲁班工坊教授的项目随当地的需要进行调整。

鲁班工坊与孔子学院的输出模式基本相同，即中国的职业技术学校寻找当地的合作伙伴，在当地学校落地并开设课程，教授中国标准的相关技术，而学生毕业后投入服务当地的项目。

澳大利亚国立大学全球管理学院研究员范德克雷（Dirk van der Kley）说：“鲁班工坊可以塑造中国在东道国行为的叙事，旨在给中国更多的政治活动空间。

“按照目前的规模，鲁班工坊对东道国的贡献有限，它们作为地缘经济或软实力工具的作用也有限。但如果该工坊继续扩大规模，这种情况可能会改变”。

鲁班工坊的中方统筹是天津市政府。不过，中国国家主席习近平多次在国际场合提到这个职业教育网络。2018年中非合作论坛开幕式上，习近平提出在非洲设立10个鲁班工坊。今年，习近平在与土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫，塔吉克斯坦总统拉赫蒙，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫会晤时，都提到了在他们的国家建设鲁班工坊。

范德克雷说：“虽然鲁班工坊由天津市政府负责，然而习近平和其他中国高层领导人在与外国元首会晤时频频提到这个职高体系，这说明现在这个项目得到了中国中央政府的支持。”

按照中国教育部的说法，鲁班工坊给当地带去“具有中国特色的教学模式、专业标准和教学资源”。