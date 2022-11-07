李家超：国际调解院在港设立反映外界对港法治有信心

香港法律周星期一（11月7日）开幕，特首李家超称，国际调解院筹备办公室在香港的成立，正反映外界对香港作为亚太区国际法律及争议解决服务中心，充满信心。

据香港《星岛日报》报道，李家超透过视频发表致辞称，在国家支持下，国际调解院筹备办公室将会在港成立，此机构是为国际上政府与政府之间的争议，提供具经济及有效的调解服务，办公室将于明年开展相关筹备工作。他称，选择在港成立有关办公室，正反映外界对香港作为亚太区国际法律及争议解决服务中心，充满信心。

李家超称，香港的法律制度是香港赖以成功的基石，基本法不单只确保香港维持普通法制度，同时也确保香港独立的司法权，以及保障各种基本权利及自由，他强调，香港坚实法治传统，将会继续蓬勃发展。

他还称，香港上周举行国际金融领袖投资峰会，本星期也迎来来自国际机构的法律专业人士参与法律峰会，代表与会者对香港在“一国两制”下，坚持法治，投下信心一票。与此同时，香港回到世界舞台的信息非常清晰，香港的法律人才将为世界提供商业、仲裁、金融、船务及科技等专业服务。

中国外交部驻港特派员公署特派员刘光源则称，法治是香港繁荣和稳定的基础，巩固“一国两制”的宪制基础，目前香港经济和社会发展正面对根深蒂固的问题，要令香港成为一个更好的地方，法治扮演着不可或缺的角色。

刘光源说，香港实现由乱到治，证明法治是香港最可靠的管治方式，确保香港长治久安，法治也能强化香港背靠中国大陆和面向世界的独特优势，发挥作为不同国家及司法管辖区的超级联系人角色，有很多国际法律机构在香港成立，相信在国家支持下香港优势会更突出。