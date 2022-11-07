冯浩然即日接任香港驻新加坡经贸办事处新任处长

香港特区政府星期一（11月7日）公布，冯浩然即日起接替黄俊涛出任香港驻新加坡经济贸易办事处处长。

据港府官网7日发布的新闻公报，作为香港特区政府驻新加坡的代表，冯浩然负责促进香港与三个东南亚国家联盟的成员国（即新加坡、越南和老挝），以及印度的双边关系。

冯浩然说：“我很荣幸出任这个新岗位，香港与该办事处负责的四个国家素有长久而紧密的经济、商业、文化和人文联系，希望在此基础上再迈向新台阶。在‘一国两制’原则下，香港既有祖国强而有力的支持，能直达内地市场，同时联通世界各地。期待与伙伴继续合作无间，把握未来数年的庞大机遇。”

冯浩然曾在香港特区政府不同政策局和部门工作，包括前食物及卫生局、旅游事务署、前经济发展及劳工局和民政事务总署。

他在2015年至2019年出任工业贸易署的助理署长期间，曾参与和亚细安、澳大利亚、格鲁吉亚和马尔代夫的自由贸易协定的谈判工作，也是和亚细安、澳大利亚、马尔代夫、智利、墨西哥和阿拉伯联合酋长国的投资协定的首席谈判员。

在前往新加坡履新之前，他出任环境保护署副署长，协助制定香港首份《香港电动车普及化路线图》和《香港清新空气蓝图2035》，以及负责有关环境的跨境合作等事宜。

冯浩然持有加州大学洛杉矶分校的经济学文学士学位，及复旦大学和圣路易斯华盛顿大学合办的行政人员工商管理硕士学位。