中国最高检：前三季度立案办理国财国土领域公益诉讼案超九千件

中国检察机关今年1至9月共立案办理国财领域公益诉讼案件7976件，同比上升59.65%；办理国土领域公益诉讼案件1457件，同比上升131.27%。

中国最高检察院官网星期一（11月7日）发布国有财产保护和国有土地使用权出让（简称“国财国土”）领域行政公益诉讼典型案例。典型案例共12个，涉及国有财产保护领域的税、费、金、物流失和国有土地使用权出让领域的欠缴土地出让收入、土地闲置、违规用地等问题。

2020年中国最高检曾发布过一批“国财国土”领域行政公益诉讼典型案例。

中国最高检第八检察厅厅长胡卫列称，国有财产、国有土地作为国家的重要物质基础，关系国计民生，关系国家和人民利益，这两个领域是公益诉讼检察制度建立之初四大法定领域的重要组成部分。

他提到，再次发布一批该领域典型案例，旨在深入推动各级检察机关高度重视国财国土领域公益诉讼工作，深刻认识加强国财国土领域公益诉讼检察工作的重要意义，全面履行公益诉讼检察职能。

胡卫列说，当前国财国土领域公益诉讼检察工作仍然存在不少问题和困难，从全国看，工作开展还不平衡，有的地方对这两个领域办案工作重视不够，不想办、不敢办、不会办的问题还不同程度存在；另外，国财国土领域线索来源渠道有限、专业化要求程度高、调查手段不足、办案阻力大等问题也制约工作深入开展。

胡卫列指出，下一步，将持续加大对下督导力度，强化质效导向，要求在有一定办案数量基础上追求更高的办案质效。同时，在办理国财国土领域案件中增强大数据战略思维，强化培训研究，逐步构建完善业务框架体系。