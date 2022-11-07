中国单日新增感染病例升至六个月高位

中国全国多地暴发冠病疫情，单日新增感染病例升至六个多月来最高水平。

据中国国家卫健委消息，11月6日报告新增本土确诊病例535例，新增本土无症状感染者4961例，比前一天的4610起大增800多起，新增病例数量仍以广东和内蒙古居多。

过去一个月来频传中国可能放宽防疫政策，但中国国家疾控局官员11月5日在备受期待的新闻发布会上重申，中国将坚持“动态清零”总方针不动摇。

据彭博社报道，中国经济重开概念股星期一（11月7日）早盘下跌，中国国航和国泰航空等航空公司以及海底捞和百盛中国等餐饮公司领跌。

南方制造业重镇广州6日报告新增本土确诊病例224例，无症状感染者1882例，新增病例最多的海珠区从上周六开始要求居民非必要不外出。

广州市卫健委副主任张屹上周六在新闻发布会上说，该市正面临抗疫三年以来最复杂、最严峻的疫情。

中共广东省委书记黄坤明11月6日晚在广东省防控领导小组视频会议上强调，要落实科学防控、精准防控要求，采取更快更严更细更实的防控措施，全力以赴把疫情控制住。

他要求多轮次、全覆盖开展核酸筛查，以最快速度排查风险人群；并坚持全省“一盘棋”统筹调度，加大转运隔离力度，抓实抓细集中隔离场所疫情防控工作。

他还说，要做好定点医疗资源和应急力量储备，扩容隔离和收治能力，确保应收尽收、应隔尽隔；切实做好日常生活和防疫物资的调运储备，保障老弱病残幼孕等群体的就医需求。