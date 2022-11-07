陈时中被曝搂已婚女子 苏贞昌称为单纯医师聚会

国民党台北市议员徐巧芯星期天（11月6日）晚间透过脸书公布数张民进党台北市长候选人陈时中在餐叙时微醺搂着台北市联医松德院区副院长李雅玲的照片。台湾行政院长苏贞昌星期一（7日）称，这是很单纯的医师聚会，人家是夫妇一起参加，不要为了选举利用狗仔偷拍的照片来扭曲抹黑。

综合东森新闻网和中时新闻网等报道，徐巧芯解释，她近来收到一组照片，拍摄于陈时中上个月的一场餐叙后。地点在台北一家顶级粤式餐厅，用餐包厢为餐厅内最大的VIP包厢，一晚最低消费要8万新台币（3511新元）。照片中陈时中疑似喝醉，对身旁女子牵手搂肩。

徐巧芯称，这名被牵手的女子是台北市某医院主管，且身旁的男子，就是女子丈夫。陈时中不顾别人丈夫在旁，对已婚女性做出这种举动实在不妥，她身为已婚女性也觉得难以接受。

对于徐巧芯的爆料，陈时中竞选总部声称是抹黑行为，还谴责国民党台北市长候选人蒋万安及其团队，要求立即撤除照片并对相关当事人道歉。

对于徐巧芯丢出照片提出指控，陈时中7日上午受访时说，那天晚上是艺文界的一场餐叙，当天8点多用过餐后过去那边，因为与会者是非常熟的朋友，多聊了两句，没有所谓“咸猪手”的问题。

徐巧芯随后回应称，陈时中与已婚女性“十指紧扣、紧紧搂住”的行为在照片中一清二楚。作为台北市长候选人，言行举止本来就受到外界高度检视。未来如果陈时中担任台北市长，将会有更多聚会，是否也会用同样态度对待女性？

陈时中说，当天与会者都是在医界、艺文界、文化界相当努力的人，这样对人格的侮蔑不应该。在选举里每天都要照好几百张照片，有些支持者相当热情，他也欣然接受。

陈时中也酸徐巧芯说，可能在蓝营里有些议员可能在选举有些困难吧，所以需要蹭热度，但用这样的方式蹭声量、蹭热度非常不道德，希望选举回归正轨。