北京回应进返京防疫政策疑虑：将优化政策完善服务

北京市官方回应近期民众对进返京防疫政策的疑虑时说，北京将坚持适度从严、科学精准，进一步优化进返京防疫政策措施，完善进返京服务系统。

据《北京青年报》报道，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建星期一（11月7日）在疫情防控发布会上说，针对近日市民群众对进返京防疫政策的关切和疑虑，北京市根据当前疫情形势和首都实际，坚持适度从严、科学精准，进一步优化进返京防疫政策措施，完善进返京服务系统，对进京就医陪护、亲人病危、重要商务等急特情况，拓宽应急救济渠道。

徐和建说，市民群众若有进返京方面的问题，优先通过北京12345微信公众号民意直通模块填报，或拨打12345反映，后续会及时办理。

对于北京当前的疫情情况，徐和建说，9月底以来，北京连续发生疫情，基本得到了有效控制。他提到，北京马拉松赛11月6日如期顺利举办，极大提振了首都统筹疫情防控和经济社会发展的信心。

但他也说，近期北京仍面临境外京外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“动态清零”不动摇，严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，争分夺秒阻断疫情传播，严防疫情风险扩散，坚决打赢疫情防控歼灭战。

北京市疾控中心副主任庞星火在同场发布会上介绍，11月7日0时至15时，北京市新增本土感染者33例，其中，隔离观察人员32例、社会面筛查人员一例。