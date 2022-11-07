“红二代”陶斯亮被弹窗无法返京 发文批过度防疫 

因被北京健康宝“弹窗”无法返京，中共“红二代”、陶铸之女陶斯亮发文批评过度防疫，引起舆论关注。《环球时报》前总编辑胡锡进评论说，北京作为首都防范严有其道理，但关规则应当公开，进返京标准不应具有随机性。

据香港《明报》报道，陶斯亮上星期六（11月5日）在微信公众号“天道合圣”发文讲述自己的遭遇，称近日与丈夫搭高铁去浙江湖州，尽管当地没有疫情风险区，但仍被北京健康宝“弹窗”禁止返京。

她在文中写道，她和丈夫在湖州期间，天天做核酸检测，一点不敢怠慢，但就在准备回京前发现被“弹窗”。

陶斯亮称，“就像是被武功高手点穴一般，我们立即就被孤悬京外”，为此“无数次地填写申诉表格，几十次地打服务热线，一直打到深夜还不甘心”，但都无法解决问题。

陶斯亮说，她“第一次尝到了有家不能归的茫然和无助”，她还称查了进（返）北京的最新政策，发现来自高、中、低风险地区的政策竟然一样，“反正阻挡你七天没商量”。

陶斯亮质问这符合国家“精准防疫”的策略吗？她最后无奈表示，“弹窗”像能施展魔法一样，让无数人，无论在何时何地，瞬间动弹不得，而又毋须给出理由。

目前陶斯亮的文章已不能打开，显示“该内容已被发布者删除”。

81岁的陶斯亮是原中共政治局常委、国务院前副总理陶铸的女儿，曾任中共中央统战部六局副局长，1991年之后进入中国市长协会工作。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进5日晚在微博发文评论陶斯亮的文章，他写道，陶斯亮女士讲话有信誉，他相信陶斯亮女士不会对所述情节做编造或添枝加叶。他不知道陶女士的这种情况有多大普遍性，但网上对进返京人员被弹窗的抱怨确有不少，他周围也有熟人或他们的至亲进返京遇阻的情况。

胡锡进说，北京市绝对是全国精准防控做得最好的城市之一，北京防范严一些也有其道理，但相关规则应当是公开的；北京市可以把标准提的很高，但标准必须是明确管用的，“不能具备了这样的标准，能不能进返京仍是不确定的，具有随机性”。

胡锡进说，现在一些人有一种印象，北京市在用返京难来传递不要轻易出京的信号。“如果确有此意，我认为没必要，完全可以实话实说。如果这是一些人的误解，那么就应用实际行动来消除这种误解"。

他认为，北京市应在制定和遵守人员流动的规则方面做得更加规范，“现在形成了一种在进返京问题上很不确定的印象，这不利北京的经济社会发展，也不利它的形象”。