浙江宣传部门：动态清零和层层加码势不两立

中共浙江省委宣传部官方微信公众号“浙江宣传”星期一（11月7日）发文批评疫情防控中的“层层加码”，称“动态清零”和“层层加码”势不两立，要想“动态清零”可持续，就必须严肃、彻底、重拳清理“层层加码”。

“浙江宣传”在这篇题为《“层层加码”与“动态清零”完全相悖》的文章中说，最近有人将疫情防控中个别地区“层层加码”带来的问题归罪于“动态清零”，反对继续坚持这一方针。但国务院联防联控机制11月5日召开的新闻发布会则传递出清晰的信号：“动态清零”不变，“层层加码”要纠。

文章把“动态清零”比作小游戏“打地鼠”的过程，指“动态”就是不追求绝对零感染；“清零”就是发现一起、扑灭一起。

文章说，“动态清零”缓和了中国人口众多与医疗资源不足的矛盾，最大程度上消除了潜在风险，保护了易感人群，并让中国在14亿多人口、地区发展不平衡、医疗资源总量不足等多种情况下能稳住大局，保持极低的发病率、死亡率和住院率。从大局上来看，“动态清零”无疑是综合社会成本最低的策略。

文章特别指出，“动态清零”和“层层加码”势不两立，要想“动态清零”可持续，就必须严肃、彻底、重拳清理“层层加码”。

文章指出，一些地方对“动态清零”理解有偏差，在防疫过程中私自搞“土围子”，既缺乏严谨的科学依据，提高了全社会的防疫成本，又严重干扰了群众的正常生活、工作秩序，一定程度上破坏了“动态清零”大局。

文章批评说，“层层加码”表面上看起来似乎是极端负责，实际上却是缺乏担当、懒政怠政的表现，既没有把中央的政策吃透做好，也没有把群众的切身利益放在心上。

文章指出，疫情防控需要解决好压力传导问题，使得工作链条上的各个环节各负其责、各尽其职。文章以浙江为例说，浙江形成了“三责联动”快响激活、“五快”循环落实等机制，以责任的精准传导实现疫情的精准处置，织牢织密疫情防线，一定程度上保证部署要求既不减损、也不变形。

文章认为，对于不合全局要求、方式简单粗暴、群众反映强烈的“层层加码”和“一刀切”，需要有畅通的发现问题与反馈问题的渠道，有高效便捷的督查、整改乃至问责手段，呼吁地方政府以对人民负责的态度，平衡好疫情防控与经济社会发展的关系。

文章最后强调，只有科学防疫、精准施策，避免让压力的“层层传导”异化为防疫的“层层加码”，才能对症下药、靶向治疗，以最小代价获取疫情防控的胜利。