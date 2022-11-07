港财库局长称叶刘淑仪投资移民倡议值得研究

香港财经事务及库务局局长许正宇星期一（11月7日）称，新民党主席叶刘淑仪“投资移民”倡议值得研究。

据网媒“香港01”报道，香港立法会财经事务委员会7日举行会议，简介施政报告政策。新民党主席叶刘淑仪建议，港府可重新推出“资本投资者入境计划”，让投资指定金额的人士移居香港（性质类似投资移民），提振目前较低迷的香港经济。香港财经事务及库务局局长许正宇说，相关建议值得研究。

叶刘淑仪称，港府于2003年经济低迷时首次推出“资本投资者入境计划”，目的是让有意把不少于650万港元（下同，116万新元）资金投资于香港，但又不会在香港参与经营任何业务的人士赴港居留，有关投资额随后提高至1000万港元。

叶刘淑仪提到，有关措施最终在2015年暂停，原因是当时香港经济已复苏，有市民投诉相关措施助长楼价上升。

她认为，港府如果考虑重推“资本投资者入境计划”，可以设定一定限制，例如只准买指定价格以上的物业，或是投资指定项目（如创科）等，避免推动楼市炒风，影响民生。

许正宇回应称，很多地方都存在这些类似“投资移民”的计划。有关计划值得研究，以进一步吸纳人才和企业赴港。他强调，如果港府重推该计划，必须检视过去经验，因为措施针对不同资产设立的额度，都可能影响资产价格。