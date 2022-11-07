呼和浩特玉泉区多名干部防疫期间聚集饮酒被撤职

内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区多名干部因在疫情防控期间聚集饮酒被处分，其中小召前街街道党工委书记王为民等三名官员留党察看并被政务撤职。

“活力玉泉”官方微信公号星期一（11月7日）发布通报公布了呼和浩特市玉泉区纪委监委对干部违纪问题处理情况。

通报称，玉泉区纪委监委星期一在疫情防控督导检查过程中，发现群众视频反映，小召前街街道建华北社区党群中心有干部在疫情防控期间聚集饮酒。

经查，群众反映情况属实。按照规定，经玉泉区纪委常委会研究并报玉泉区委同意，决定给予小召前街街道党工委书记王为民留党察看一年、政务撤职处分；小召前街街道人大主任武国俊留党察看二年、政务撤职处分；小召前街街道办事处副主任王喜云留党察看一年、政务撤职处分。

同时，小召前街街道建华北社区书记郭敏锐留党察看二年处分；小召前街街道办事处干部徐漠怡留党察看一年处分；小召前街街道办事处干部储佳敏留党察看一年处分；小召前街街道办事处干部张汉平留党察看一年处分；小召前街街道办事处干部朱光明留党察看一年处分。

据内蒙古自治区卫健委公布的数据，11月6日0至24时，自治区报告新增本土确诊病例57例，其中呼和浩特市55例，当日新增本土无症状感染者976例，其中呼和浩特市958例。