香港金融官员：开放陆港通关是银行家首要愿望

主管香港金融的官员称，开放香港与中国大陆通关是全球银行高管的首要愿望，开放陆港通关才能使身为国际金融中心的香港与中国大陆连接起来。

香港金管局总裁余伟文星期五（11月4日）接受路透社专访时称，就香港而言，每一个人都希望香港的防疫措施能进一步放宽，自己也很希望香港和中国大陆能尽早开放通关，各个银行的高管也都向他表达了这一期望。

余伟文称，在上周举行的金融峰会上，中国大陆监管人员明确表示，他们重视香港作为通往中国大陆的跳板，并致力于支持香港作为金融中心的角色，“香港拥有连接中国大陆和世界的独特优势”。

而针对陆港通关，余伟文透露，香港政府已就此与中国大陆进行了非常密集的谈判。

在疫情暴发之后，香港政府过去两年来固守严格的疫情防控措施，导致人才外流、许多原本在香港的国际活动也被迫停办或推迟，危及香港作为国际金融中心的地位。香港金管局上周举行了国际金融领袖投资峰会，邀请约250多名国际金融高管参与，期望借此重振香港的金融地位。

另外，香港的货币政策当前正面临巨大的压力。对此，余伟文称，目前没有改变与美元挂钩的打算，但金管局已为最坏的情况做好了准备。“与其他任何中央银行一样，风险评估和风险准备已经刻在了我们的基因里面……就像我们对银行进行压力测试一样，我们也对自己进行压力测试。”

在金管局多次干预汇市之后，香港银行总结余两年来首次跌破1000亿元（港元，179亿新元）。