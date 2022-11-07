台北故宫博物院三瓷器破损案 三监委申请自动调查

台北故宫博物院三件瓷器破损案引起外界关注。国民党立委陈以信星期一（11月7日）在立法院质询时说，文物保护的标准作业流程（SOP）可能出错，恐与故宫的结构性问题有关，询问监委是否调查。台湾监察院秘书长朱富美说，本月3日已有三名监委申请自动调查。

据台湾《自由时报》报道，台北故宫博物院两件瓷器“明 弘治款 娇黄绿彩双龙小碗”、“清 康熙款 暗龙白里小黄瓷碗”分别于去年2月3日和今年4月7日被发现破损，但查无人员疏失，不排除早有“暗伤”日久破裂。至于“清 乾隆青花花卉盘”则是今年5月19日台北故宫博物院职员整理时不慎掉落地面受损，故宫将惩处两名职员，其中一人记一大过，另一人记申诫两次。

立法院司法及法制委员会7日邀请朱富美列席说明立法计划，并备质询。陈以信质询时指出，台北故宫博物院在两年打破三件瓷器，中间凸显很多问题。譬如第一件行政调查延宕，去年2月3日事发，9日报告才交政风室，三周后才调阅资料，三个月后才要求器物处等单位协助调查，人员约谈竟长达半年后才进行。

陈以信质疑，台北故宫博物院院长吴密察说第一时间就觉得事态严重，但这么重要紧急的事却搞到半年后才进行；故宫文物保护的SOP可能出错，与近年结构不断调整、使用非专业人力，改革方向被外界认为是以意识形态的方式改造故宫，拟将故宫降为行政院三级单位等，这难道没有结构或制度原因，监院是否启动调查？

朱富美答询时说，本案于11月3日成立时已有三名监委申请自动调查，至于是否要发布新闻，这是监委裁量权，外界不一定会得知，但已分案调查。

陈以信强调，故宫的几份调查报告，自己调查自己不够详实，有利益冲突问题，因此外部才要介入调查。

他说，国民党要求行政院组成专案小组，监察院风闻奏事，也必须发挥功能，里面涉及政风、结构、方向等问题，监察院应该进行调查，监委申请自动调查是好事，希望能真正调查出结果。