前《立场新闻》署任总编辑林绍桐获准保释

前香港亲民主派网媒《立场新闻》涉嫌发布17篇煽动性文章，注册公司、时任总编辑锺沛权及署任总编辑林绍桐同被控告一项串谋发布或复制煽动刊物罪，其中林绍桐星期一（11月7日）申请保释获批。林绍桐去年12月29日被捕后，还押超过10个月。

综合香港电台、《明报》等报道，辩方上星期五（4日）要求控方披露原先无被列为证据的资料，控方7日在区域法院第五天续审时呈上六个文件夹，涉及1500页文件，并指有警员6日晚间才完成录取口供。

辩方表示此警员与先前证人的口供有出入，或影响盘问方向，连带需时研究先前的证供，打算申请永久终止审讯，并替林绍桐申请保释，控方反对，《香港国安法》指定法官郭伟健休庭考虑双方陈辞后批准林绍桐的保释申请。

三名被告依次为Best Pencil （Hong Kong）Limited、52岁锺沛权及34岁林绍桐，同被控于2020年7月7日至2021年12月29日期间在香港，一同串谋和与其他人串谋发布及/或复制煽动刊物，具意图引起憎恨或藐视中国中央政府或香港特别行政区政府或激起对其离叛；激起香港居民企图不循合法途径，促致改变其他在香港依法制定的事项；引起对香港司法的憎恨、藐视或激起对其离叛；引起香港居民间的不满或离叛；煽惑他人使用暴力； 及/或怂使他人不守法或不服从合法命令。

辩方上星期已向法庭反映，指两名被告所面对控罪，最高刑罚只是两年，然而两人自去年底被捕至今，已被还押近一年，然而审讯或因控方的处理问题要再延长，辩方曾表示不满及忧虑。