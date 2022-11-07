下午察：年轻人养起了纸盒狗

疫情限制之下，许多出不了校门的中国大学生，在枯燥的校园生活中创造出了一种新型宠物——“纸盒狗”。

纸盒狗顾名思义，是用纸盒、纸板或类似的材料，手工制作而成的玩具狗。用身边的材料制成小动物的模样不是什么新鲜事，但纸盒狗此次走红网络，却是因为年轻人把这些没有生命的纸板，当成了活生生的宠物对待。

纸盒狗什么都好

大学生们给自己的纸盒狗起名，给它们制作花花绿绿的衣服和配饰；他们会给小狗挂上姓名牌，拴在寝室门口“看家”；他们还会牵着自己亲手制作的小狗在操场上遛弯，让它们和其他同学的狗交流、相亲……这一切看起来，都仿佛是在饲养一只真正的小狗。

外人或许很难理解这种“过家家”般的迷惑行为，甚至怀疑狗主人是否精神出现问题，但对于疫情中住在集体宿舍、不能饲养活体宠物的大学生们来说，“纸盒狗”已成为他们一份简单的快乐。

由于制造材料的不同，纸盒狗们有着各式各样的形态和造型，可谓是百花齐放，彰显着年轻人的个性。它们或卡通可爱，或精巧帅气，有的穿着花衣裳，有的带着生动的表情，当然，也有一些手不那么巧的人，只能拥有勉强能看出是小狗的宠物。



由于制造材料和水平的不同，纸盒狗们有着各式各样的形态和造型。图为一只神似杜宾的帅气纸盒狗。（互联网）

对于尚未经济独立的大学生来说，纸盒狗的优势还在于它们不用花钱买，不需要吃喝，不会生病，也不用考虑毕业后该如何处置。

此外，纸盒狗也不像真的狗一样，需要每天出门活动、排泄。大学生们可以只在自己有兴致时，把它们带出门炫耀，其余时间放在门外或是床底就好，不必担心它们会被憋疯。

一位制作了纸盒狗的武汉高校学生告诉中国媒体，把小狗放在寝室门口楼道里，路过的同学都会看到，还会有人拍照。她选择“饲养”纸盒小狗的原因也很简单：“因为最近学校封闭管理，大家的活动被圈定了范围，就希望‘找点乐子’。”

是幼稚还是自救？

纸盒狗什么都好，唯一的缺点就是，它并不是真正有生命的小狗。于是，当越来越多的大学生开始“饲养”纸盒狗并发到互联网上后，指指点点的批判声也接踵而来。

很多批判的声音认为，这是幼稚的行为艺术，是年轻人不学无术在“跟风”，感叹这是教育的悲哀；也有人认为，这样荒诞的行为再次证明了现在的年轻人沉迷玩乐、抗压能力不足，是“垮掉的一代”。

对于这样的批评，许多网民指出，如果实在难以理解，不妨退一步，像年轻人一样把纸盒狗当作真正的宠物看待，这样的行为就变得合理了起来。

对于大部分人来说，饲养宠物是一种普遍且有科学证明的解压方式。而严格的疫情防控和不明朗的经济前景，给人们造成了极大的精神压力，迫使他们寻找减压方式，养宠物是其中之一。

湖北心理咨询师协会会长肖劲松接受中国媒体采访时也说，饲养纸箱狗的学生们，大多还是抱着“养宠物”的心态：“养宠物能够让人放松，手工制作还有利于培养动手能力，达到自我实现的目的。”

他还指出，将纸盒狗当作活物饲养的行为，在心理学上称为“人性化”，是一种情感投射，也可以起到一定程度的社会交流和减压作用。

简单来说，对于没有条件饲养真正宠物的大学生，纸盒狗大抵就是当下能够帮助他们缓解压力、进行精神自救的最佳宠物了。

对于没有条件饲养真正宠物的大学生，纸盒狗大抵就是当下能够帮助他们缓解压力、进行精神自救的最佳宠物了。（互联网）

平替生活中的平替宠物

如果说大学生选择纸盒狗是因为条件有限，那这一现象走红网络后，许多不在校园、有饲养宠物条件的年轻人也纷纷表达喜爱之情甚至效仿的原因，就不免令人唏嘘了。

这些年轻人并非真的不想养真正的宠物，而是认为自己没有能力这么做，担心无法再为多一个生命负责。

他们最大的顾虑来自与日俱增的经济压力。高压的疫情防控给中国经济带来了不可忽视的冲击，而低迷的经济也给年轻人带来了更大的就业压力。据中国官方统计数据，9月全国城镇调查失业率为5.5%，而16岁至24岁人口的失业率则高达17.9%。

失业的年轻人都难以养活自己，更别提再养宠物，即使有工作的人，也对前景不甚乐观，不知能否为宠物猫狗的十几年寿命负责。

而哪怕年轻人对自己的经济能力有信心，疫情中宠物的生命安全保障也成为了他们的心头大患。从疫情发生至今，在消杀过程中打杀宠物的事件在中国屡见不鲜，即使多次登上新闻引发社会关注后，还是遏制不住打杀宠物的行为。

事实上，就在纸盒狗走红几天前的10月27日，福建莆田一只一岁多的宠物边境牧羊犬，在主人因为冠病密接集中隔离后，被上门消杀的“大白”勒死在了麻袋里。

10月27日，福建莆田一只宠物边境牧羊犬，在主人因为冠病密接集中隔离后，被上门消杀的“大白”勒死在了麻袋里。（互联网）

人们不知道疫情防控还要持续多久，他们更不知道，假如有一天自己不幸密接甚至感染，自己的宠物是否会被“无害化处理”。因为担心无法保住宠物的生命，他们宁愿选择没有生命的宠物。

有一位中国网民的感慨，道出了多数年轻人的心声，在微博上获得了两万多的点赞，好几千的转发：“纸板狗很安全，不用带口罩，不会被拖出去打死，没有了可以再做一个新的。”

“纸板狗是真正的平替，对人好，对狗好，平替的生活里只有平替的狗才是安全的。”

疫情带来的精神压力

无生命物体比真实生命的陪伴更能带来安全感，宁可用纸盒狗平替，也要寻一个宠物安抚内心，可见疫情带来的精神压力，已让许多中国年轻人不得不用力所能及的方式寻求心灵慰藉，哪怕只是一时片刻。

这并不是危言耸听，今年3月，世界卫生组织就发文称，数据显示冠病疫情使全球焦虑和抑郁患病率增加25%，其中年轻人和妇女所受影响最严重，呼吁各国重视疫情中民众的精神健康问题。

在仍秉持严格的“动态清零”政策、不时就会施行封控的中国，伴随管控措施出现在网络上的发泄和求助贴，无一不展现着疫情给中国民众带来的巨大压力。

如果防疫乱象下的困苦民生还不够明显，那么内蒙古呼和浩特女子坠楼身亡事件所敲响的警钟，肯定够响亮了。

从上午10时出现情绪崩溃到下午5时许坠下12楼，我们难以想象本就患有焦虑障碍的死者，内心经历了何等的天人交战，才做出了如此令人惋惜的选择；我们也难以想象，被单元门外防疫隔离围挡阻拦、无法第一时间到达坠楼母亲身旁的女儿，承受了多么大的精神压力和折磨。

而不论官方事后如何反思、问责，这起人祸给社会带来的创伤，恐怕也一时难以治愈。

呼和浩特坠楼事件中，单元门外围的隔离围挡，阻挡了死者的女儿第一时间赶到母亲身边的路。（互联网）

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强接受《联合早报》采访时评估，中国各地三年来反复封控叠加防疫乱象屡次重犯，“对一般民众的心理摧毁很大”，导致更多人出现焦虑情绪和偏激反应，包括反社会及自毁行为。他也警告，如果防疫乱象不能很快遏制，势必加剧社会混乱，“（官方）必须尽快正视群众的呼声”。

和不受疫情影响的纸盒狗不同，人有精神需求，也应当被正视，否则类似的次生灾害，只怕还会再次上演。

防疫人会需要纸盒狗吗？

事实上，早在年初中国疫情刚开始反复的时候，网络上就流传过关于隔离导致精神出现问题的段子：如果你被隔离期间开始和花草树木聊天，这很正常，无需致电咨询。只有在那些花草树木开始回答您问题的情况下，才有必要寻求协助。”

疫情反复初期，网上流传的和花草树木对话的段子。官方辟谣这些短信并非各地精神卫生中心发送，而是网民编造。（互联网）

虽然官方辟谣这些短信并非各地精神卫生中心发送，而是网民编造，但这还是让很多人担忧封控隔离下民众的精神状态：能编出这样的段子，很难说没有过这样的想法。

再回过头看看把纸盒狗当作活物饲养的年轻人，似乎也到了“花草树木开始回话”的阶段。幸运的是，他们找到了纸盒狗做为安慰剂，短暂地治愈了一下自己的精神；不幸的是，这份自欺欺人必然无法长久，也无法真正安抚他们的内心。这看似幼稚的潮流，又何尝不是他们在无声地抗议和求助呢？

人们需要纸盒狗，好在疫情中苦中作乐、聊以慰藉；但人们不能只有纸盒狗，他们需要真正鲜活、不“平替”的人生。

也有网民感叹，或许苦难本可以不存在，那便也不必在苦难中挤出快乐了。