首趟全程时刻表中欧班列抵达德国杜伊斯堡

首趟境内外全程时刻表中欧班列抵达德国杜伊斯堡，中欧班列运行时刻表首次实现全程贯通。

据中新社报道，接车仪式当地时间11月7日在杜伊斯堡举行。

此趟中欧班列从中国西安始发，经亚欧走廊运行近万公里。这是中国段、宽轨段、欧洲段中欧班列运行时刻表首次实现全程贯通。

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国说，班列顺利抵达杜伊斯堡，体现了中方、欧方及沿线各国的共同努力，这为中欧贸易发展提供了更加简洁高效的路径，为海运、空运提供了重要补充，同时中欧班列又因良好的辐射性，促使当地民众对中国形成更为直观的印象。“相信随着沿线国家铁路部门更加积极的协调，未来中欧班列的效率会越来越高。”

德铁货运欧亚公司销售总经理康贝雅（Tabea Klang）说，中欧班列将跨入“十日达”的新阶段史无前例。铁路运输对气候友好、韧性强、比海运速度快，市场借此可以很快接收到货物。

杜伊斯堡港口集团董事卡斯滕·希纳（Carsten Hinne）博士说，首趟境内外全程时刻表中欧班列抵达“一带一路”结点城市杜伊斯堡，加强了杜伊斯堡港作为欧洲物流枢纽的作用，推动该港铁路运输货物的增长。

据介绍，为进一步构建稳定的亚欧国际物流供应链，推动形成快捷稳定的中欧班列境内外运输时效，更好满足客户物流需求，提升中欧班列开行质量，中国国家铁路集团有限公司与德国铁路集团等七个国家铁路部门通力协作，积极推进中欧班列“全程时刻表”编制工作。

自10月26日起，从中国西安至德国杜伊斯堡按各方确定的境内外全程时刻表，国铁集团还将携手沿线各国铁路组织开行更多线路和双向的“全程时刻表中欧班列”。