台湾10月份出口势将再度下降

随着全球经济进一步放缓，中国大陆需求持续降温，台湾出口可能呈现近三年来最差表现，抑制台湾经济增长。

据彭博社星期二（11月8日）报道，彭博调查经济学家所得预估中值显示，台湾10月份出口料较去年同期萎缩6%，这将是2020年1月以来最差表现，当时出口下降了7.6%

台湾10月份进口预计下降5%，这将是连续第二个月下降，在此之前进口已经持续增长两年之久。台湾政府将于星期二下午公布贸易数据。

台新证券投顾的经济学家王凯民（Kevin Wang）称，台湾出口势头将在第四季度显著减弱。他说：“我们预计年内出口每个月都将出现负增长。” 中国大陆进口下降使得台湾出口前景更加黯淡。

台湾政府官员近几周警告年内贸易将面临压力，台湾9月出口自2020年以来首次萎缩，受通胀、货币政策紧缩以及中国大陆需求降温等全球不利因素影响。包括韩国在内的其他经济体也因全球需求下降，报告了疲软的贸易数据。

贸易前景陷入困境，对台湾今年的经济增长产生了影响。预计2022年台湾的生产总值将比上年增长约3.2%，不到去年增长的一半。

尽管第三季度的增长仍弱于政府最初的预期，截至目前，台湾经济成功地避免了内需的大幅下滑。

王凯民指出，他预计台湾的内需可以在一定程度上抵消出口的疲软，但他补充说，如果境外出货量表现恶化，2022年的增长有可能下滑至3%以下。

台湾央行总裁杨金龙上周称，考虑到通胀和内生产总值等影响因素，台湾不一定会在利率上与美联储保持同步。不过，因为出口的疲软，台湾央行可能将不得不考虑下个月是否再次加息。