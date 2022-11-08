立陶宛驻台代表处挂牌 台投资1000万欧元与立陶宛进行半导体产业合作

立陶宛驻台代表机构“立陶宛贸易代表处”（Lithuanian Trade Representative Office）星期一（11月7日）正式挂牌，台湾驻立陶宛代表黄钧耀当天宣布，台湾将投资超过1000万欧元（下同，1404万新元）与立陶宛进行半导体产业合作。

综合台湾《联合报》《经济日报》和路透社等报道，立陶宛经济暨创新部长阿尔莫奈特（Ausrine Armonaite）在首都维尔纽斯对记者说：“我们今天欢迎立陶宛与台湾经济合作的第一个成果。毫无疑问，随着立陶宛驻台北贸易代表处的开馆，我们与这个新兴市场的合作将进一步加强。”

台湾外交部欧洲司司长姚金祥7日前往新开馆的立陶宛贸易代表处向立陶宛首任驻台代表卢百利（Paulius Lukauskas）致意并表示祝贺。卢百利今年8月已抵达台北，9月中旬开始在台湾展开活动，筹设开馆。

台湾驻立陶宛代表黄钧耀随后说，台湾将投资超过1000万欧元，与立陶宛精血凝半导体产业合作。台湾工业技术研究院将和立陶宛电子产品制造商Teltonika合作在立国建立半导体科技能力，将提供立陶宛人超过20多笔奖学金进行技术培训。

黄钧耀说：“这并非立陶宛允许台湾设立代表处的交换条件。这是因为台湾乐意与立陶宛合作，强化我们民主国家供应链面临专制国家胁迫时的韧性。”

此前，台湾驻立陶宛维尔纽斯代表处7日说，台湾的国家发展基金将对立陶宛科技公司Litilit投资350万欧元。这是台湾宣布在立陶宛的第一笔投资。Litilit是一家飞秒雷射源厂商。

台湾今年内或明年初还会宣布两项针对立陶宛的投资，总金额达1000万欧元。台湾针对Litilit的投资是台湾2亿美元（2.8亿新元）“中东欧投资基金”（Central and Eastern Europe Investment Fund）的第一笔投资。立陶宛去年允许台湾以“台湾”名义在立国开设代表处后，台湾设立了这项基金。这笔基金主要投资对象是立陶宛、斯洛伐克和捷克。

立陶宛允许台湾“台湾”名义在维尔纽斯设立代表处引发北京震怒，不仅召回中国驻立陶宛大使，更将两国外交关系从大使级降至代办级。立陶宛时隔一年在台湾设立的贸易代表处的中英文正式名称，均未提及台湾或台北。