美媒：中国考虑谨慎放宽防疫限制 但无时间表

知情人士透露，中国官方正考虑采取措施，谨慎地放宽固守已久的“动态清零”防疫方针，重启对外开放，但中国官方没有为此设定一个时间表，进程也相当缓慢。

据美国《华尔街日报》星期一（11月7日）引述知情人士报道，尽管冠病防控措施带来的影响越来越深，但中国官员仍在谨慎行事。中国要恢复到冠病大流行之前的状态，还有很长一段路要走，而这个时间表可能接近于明年年底的某个时间。

知情人士称，目前在放宽入境旅客的检疫措施方面，北京已取得了一些进展。据透露，中国官方可能将在明年初进一步减少入境旅客的检疫天数，从目前的10天检疫时间要求减少至七天。目前入境中国的旅客需要在指定隔离场所集中隔离七天，并实行三天的居家健康监测。

中国国内防疫限制方面，中国官员已通知零售企业最快在本月内逐步减少核酸检测的频率，部分原因是大规模核酸检测的成本太高；基于成本问题，中国政府也计划减少在全国范围内设立的数千个核酸检测站。

其中一名知情人士称，中国的开放可能会以一种有序的方式进行，与西方国家的放宽方式会有所不同。中国官方可能会依据地理区域逐步放宽相关限制，例如，可能率先在一些主要商业中心的城市适当地放宽一些防疫限制。

不过，知情人士称，中国领导层发现到在今年内难以制定更广泛的放宽措施，原因是新的变种病毒、公共卫生系统的建设不充足、和即将到来的冬季，都可能会造成因感染冠病而入院和死亡的人数激增，进而导致社会的动荡并威胁中国领导层的执政。因此，短期内，许多现有的防疫限制将会被保留，中国官方仍将积极透过大规模检测和封控来杜绝即使是小规模疫情的暴发。

知情人士透露，中国卫生单位一直都在监测香港、日本、韩国的冠病死亡率和公众对于冠病的态度，因为这些地区与中国大陆有着相似的文化渊源，而且这些地区的政府也是直到最近才开始逐渐放宽防疫限制。

此外，其中一名知情人士称，中国官方最近几个月在与世界卫生组织（WHO）密切联系，关注WHO会否调降冠病大流行的警戒级别。因为WHO对于冠病大流行警戒级别的调降，有助于中国政府更积极地推动防疫限制的松绑，并调整官方对于冠病疫情的论述，更有效地宣布中国防控的胜利。

这名人士称，北京目前考虑的计划是，在WHO调降冠病大流行的警戒级别后，中国政府能以乙类传染病的预防来对待冠病。虽然中国政府目前将冠病纳入乙类传染病级别，但采取的是甲类传染病的预防、控制措施。

不过，一些知情人士认为，即使有了上述调整，中国仍可能需要更长的时间才能恢复到大流行前的水平，这个过渡时间可能会持续一年。中国官方仍希望持续密切监测新的变种，确保它们不会变得更加危险。

目前中国老年人的疫苗接种率是中国官方决定是否进一步放宽冠病防疫限制的考量。一些知情人士称，北京正计划在今年晚些时候为弱势群体发起一场疫苗接种运动，目标是让95%的60岁或以上的人接受两剂疫苗。11月初的最新数据显示，86%的老年人口已经接种了两剂疫苗。

此外，中国政府的另一个考量是能否获得口服抗病毒药物来治疗冠病。中国药品监管部门今年批准了辉瑞公司的Paxlovid药物来治疗冠病。

近来频传中国官方正考虑进一步放宽严格的“动态清零”防疫限制，且正在制定计划放宽国际航班入境中国的熔断机制，带动了陆资股在纽约、香港、上海的表现。不过，中国卫生健康委员会官员上星期六强调了坚持“动态清零”不动摇的立场。

中国官方与外界释放出的信号不一，让国际油价在升至两个月的高点后，星期一出现下跌。据路透社报道，布伦特原油期货下跌0.65美元（0.91新元），报收于每桶97.92美元，该原油盘中一度升至每桶99.56美元的盘中高点，为8月31日以来最高。

美国西德克萨斯中质原油下跌0.82美元，报收于91.79美元。此前，该原油价格上涨0.74美元，至每桶93.74美元的盘中高点，为8月30日以来最高。