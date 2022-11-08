李克强柬媒发署名文章：各国与中国同在 无选边站队压力

中国国务院总理李克强说，中方始终坚定支持亚细安团结和中心地位，让彼此的朋友圈良性互动、并行不悖。各国同中国在一起，没有选边站队的压力，只有团结共进的动力。

据中国外交部星期一（11月7日）官网消息，李克强在出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问前夕，在柬埔寨柬、英、华文主流媒体新鲜新闻网、《高棉时报》和《柬华日报》发表题为《为友谊再攀高峰 为合作再辟新路》的署名文章中，作出以上表述。

李克强在文章中说，应柬埔寨首相洪森邀请，他即将对美丽的文明古国柬埔寨进行正式访问并出席东亚合作领导人系列会议，这是冠病疫情暴发近三年来他首次出访，也是东亚合作领导人系列会议时隔两年首次线下举办。

他指出，回首过往，国际形势风云变幻，东亚合作扶摇向上。这是他连续第十次出席东亚合作领导人系列会议。十年来，中国同地区各国发挥地缘相通、经济互补、人文相近的优势，不断挖掘务实合作潜力，中老铁路、雅万高铁等一系列大项目相继落地，为地区经济增长和民生改善提供强大支撑。

李克强说，坚持推动贸易投资自由化便利化，中国亚细安（中国称东盟）贸易逆势前行，贸易额从4000亿美元（下同，5604亿新元）增长至8000亿美元，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署生效，成为全球经济规模最大、覆盖人口最广的多边自由贸易协定，为促进区域经济一体化、维护经济全球化和自由贸易注入强大动能。

他说，面对困难和挑战，地区国家妥善处理海上问题与分歧，积极推进“南中国海行为准则”磋商，开展涉海务实合作，努力把南中国海建成和平、友谊、合作之海；面对冠病疫情肆虐延宕，地区国家同舟共济、守望相助，为相互间的友谊增添新的内涵。

李克强指出，今天的世界，正身处充满挑战、也充满希望的时代。在这样一个大时代，无论是中柬友好还是东亚合作所一贯秉持的相互尊重、平等互鉴、合作共赢、开放包容等大格局、大智慧、大情怀，对地区乃至世界都是示范的力量、治愈的力量、向上的力量。

他说，“我们要传承和发扬这一宝贵精神财富，肩负起时代和人民赋予我们的重任”。面对动荡不安的国际局势和艰难前行的经济形势，要继续坚持多边主义和经济全球化的正确方向，加强发展战略对接，努力实施好RCEP，推动区域贸易和自由贸易两个轮子一起转，助力构建开放型地区经济。

李克强说，面对新一轮科技革命和产业变革深入发展的机遇，要在5G、人工智能、智慧城市等领域培育合作新动能，加快经济社会数字化转型，特别是要通过广泛开展国际科技创新合作，让科技成果走出深院高墙，造福全人类。面对气候变化挑战与能源安全危机，中国愿与亚细安共同建设好清洁能源合作中心，实现地区的绿色、低碳、可持续发展；面对疫情对民生造成的冲击，中方愿通过中老铁路、东亚减贫倡议等示范项目，助力改善民生，促进粮食和能源供应稳定，加快亚细安国家留学生返华复学，继续深化文化、旅游等人文交流。

他表明，中方始终坚定支持亚细安团结和中心地位，让彼此的朋友圈良性互动、并行不悖。各国可以放心，同中国在一起，没有选边站队的压力，只有团结共进的动力。

李克强在文章结尾时说，今年以来，中国经济发展经历了很不寻常的过程。受国内外错综复杂因素影响，中国经济运行一度面临超预期下行压力。中方及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，宏观政策既有力有效，又合理适度，不透支未来，着力保市场主体稳就业稳物价，推动经济运行保持在合理区间。

他还说，中方将有力促进经济平稳健康可持续发展。开放带来进步、促进发展、激发创新。中国坚持对外开放基本国策不动摇，开放的大门只会越开越大。中方将深化简政放权、放管结合、优化服务改革，持续打造市场化法治化国际化营商环境，让中国始终成为开放的高地、投资的热土，与世界共享发展的机遇。