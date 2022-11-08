中国大陆新增病例超7000例 广州病例持续上升

中国大陆冠病疫情持续升温，星期一（11月7日）通报7475起本土阳性病例，其中广州市通报2377起病例，病例持续上升为本轮疫情最严重的地区。

据中国国家卫生健康委员会公布的数据，中国大陆星期一新增843起本土确诊病例和6632起本土无症状感染病例，较前一天的5496起增加了近2000起。当天没有通报死亡病例。

这7000多起病例中，大多分布在广东、内蒙古、河南、新疆和黑龙江。其中广东省的疫情形势最为严重，通报了2528起本土病例，当中又以广州市通报最多病例。

广东是目前大陆疫情重灾区，其中九成病例在广州市，海珠区是疫情重灾区。海珠区本月5日至7日严格控制人员流动，市民非必要不外出，地铁、巴士暂停服务。海珠区原定星期一结束为期三天的全面强化社会面防控措施，但广州卫健委当天宣布，延长海珠区社会面疫情防控措施至11日。

广州市卫健委形容，当地正面临抗疫三年以来最复杂、最严峻的疫情，近三天已转运隔离超过3万人。

广州市疾病预防控制中心新闻发言人星期一在新闻发布会上称，这两天广州市海珠区新增感染者数量比较多，主要有以下几个方面的原因：一是由于管理难度大，在海珠区人口高度聚集的风险区域内，没有能够完全静下来，人员流动加速了病毒传播；二是大量高风险人员被转移到隔离酒店，单人单管，检测效率也大幅度提升；三是随着管控排查的力度不断加大，一些之前没有及时做核酸的人员也都被找了出来。加之病毒潜伏期短，导致这几天感染者的数量有较大幅度的增加。

不过发言人也强调，感染者数量的增加的确令大家担心，但绝大多数都是在管控区域和集中隔离中发现，社会面发现感染者的数量很少，说明强化社会面防控措施对于控制社会面的传播起到了积极作用，也更加坚定了一定要坚持目前的防控措施不动摇。

发言人强调，当前要坚持一快、一静、一透。一快，以最快的速度，将已经发现的感染者迅速转移到定点医院治疗；一静，真正安静下来，减少甚至杜绝一切不必要的流动；一透，要把核酸检测做透，做到一户不漏、一人不落、一次不少。