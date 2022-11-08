612基金秘书涉勾结外部势力被港国安处逮捕

香港媒体报道称，已停运的“612人道支援基金”基金秘书、社民连成员施城威上星期六（11月5日）在机场被香港警务处国家安全处拘捕。

综合《明报》《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港警方星期一（11月7日）证实，香港国安处本月5日在机场拘捕一名38岁男子，涉嫌干犯《香港国安法》第29条“串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全”罪，被捕男子获准以10万港元（1万7685新元）保释候查，须交出旅游证件，明年2月上旬须向警方报到。据悉，被捕男子为已停运的“612人道支援基金”秘书施城威。

支援反修例运动被捕者及伤者的“612人道支援基金”去年停运，今年5月10日，基金信托人之一的许宝强原定准备赴外地担任大学访问学者，在机场出境时被捕，翌日其余四名基金信托人包括天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、歌手何韵诗、大律师吴霭仪和立法会前议员何秀兰被捕，全部涉干犯“串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全”罪。

另外，五名基金信托人和施城威被指没遵循《社团条例》要求为“612人道支援基金”注册，今年各被控一项“没有在指明时限内申请注册或豁免注册社团”的传票控罪。六人否认传票控罪，案件早前完成审讯，本月25日裁决。