富士康将向美电动汽车制造商Lordstown投资1.7亿美元

富士康科技集团将投资1.7亿美元（约2.38亿新元）购买美国电动汽车制造商LordstownMotors的股份。

综合彭博社和《华尔街日报》星期二（11月8日）报道，Lordstown汽车公司同意出售大量股份，并给制造合作伙伴富士康科技集团两个董事会席位，从而用新交易取代了之前的电动汽车生产安排。

据周一的公告，富士康将购买Lordstown的优先股和18.3％的普通股，从而投资高达1.7亿美元。交易还需要美国外国投资委员会(CFIUS)的审查。

此举将加深两家公司之间的关系，让富士康在未来两年获得较大的投票权。

富士康可以收购9.9％的Lordstown股份，而无需获得CFIUS审查；超过这个比例，则须审查。假设交易获批，富士康可能拥有最多19.9％的普通投票权股份。

Lordstown董事长尼尼瓦吉（Dan Ninivaggi）指出，即使富士康购买更多股票，也不能超过投票权数字。

富士康今年早些时候完成了对Lordstown在俄亥俄州工厂的收购。

目前Lordstown正努力提高其首款车型Endurance的产量。

此外，富士康和Lordstown称，双方将共同开发他们的第一辆电动汽车，但不予提供有关该项目的进一步细节。