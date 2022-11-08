郑州社区书记称因防控缺席女儿成人礼 被批不知百姓疾苦

中国河南省郑州市的一名女社区书记星期天（11月6日）在疫情防控记者会上，称自己因为疫情防控工作缺席了女儿的18岁成人礼。这番言论遭到中国网民的批评，认为她“不知百姓疾苦”。

据香港《星岛日报》报道，郑州市官方星期天举行疫情防控记者会，就当地疫情防控工作进行自我检讨，强调要坚决纠正严处层层加码、一刀切等过度防疫行为。

郑州市中原区桐柏路街道平安街的社区书记刘红英在发言时，先讲述自己所在小区在这波疫情中才首次出现感染，但很快获有效控制，主要归功于基层前线防疫义工的忘我付出，之后突然话锋一转，称“前几天我的女儿18岁生日，然而我却缺席了她的这场成人礼”。

她称，当时女儿和她的猫咪拍了段短片传给自己，“告诉我‘她在家里好得很，让我多爱自己一点’，我看到这个，就转发到朋友圈。很多志愿者都在我的朋友圈，他们立刻截图在居民群里广泛转发，还为我女儿送来各种各样的祝福。我把祝福又截屏发回给我女儿。她第一次对我说‘妈妈，我第一次感觉你真的让我很骄傲’”。

说到此处，刘红英眼泛泪光，哽咽一下接着说，“其实欠缺家人的岂止是我们，是所有在一线防控的党员和志愿者。他们让我们更加深知我们肩上的重担，我们没有退路，只有尽力冲在疫情防控的最前沿”。

刘红英的这番言论引来的网民的反感，一些网民认为这是“何不食肉糜”翻版，“就如同‘我已经一个月没有吃过西餐了’”、“能说出这种话真是够脱离群众的”。有评论认为，刘红英本意可能是想以此拉近与群众间的距离，却显示出领导干部高高在上的优越感。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期一在微博发文称，刘红英的发言本身没什么大问题，只是说错了地方。他认为，刘红英作为一个社区的书记，不是公务员，而是相当于村支书，也是老百姓，要求她说话很到位，应该也没必要。如果换一个时间和社会场景，互联网对她发言的感受和反应也可能与现在不一样。

他认为，刘红英这样的发言是郑州市记者会的一个不当安排，记者会的组织者和刘红英都对舆论场的规律了解不够，郑州的防疫尚未走出困境，全国防疫正是吃紧的时候，这时面向全网介绍正面经验需要非常谨慎，应该多讲群众的疾苦，少卖个人的辛苦，发言的语气和角度都需要尊重大语境，与之相协调，否则就会适得其反。

胡锡进还呼吁民众应包容那些基层工作者，这样才能听到基层工作面的声音。

另外，《人民日报》旗下的“侠客岛”也发文称，郑州发布会最后这个“人情味儿”加得确实画蛇添足，暴露出有关部门在公众沟通、舆论宣传方面的短板。

文章说，发布会是一个解决公众关切，凝心聚力、增信释疑的场合，而不是个人专访。当郑州防疫吃紧的时候，大家想听的是工作人员用具体数字、案例来解释疫情防控的方法，而不是在这个时候这个场合过度抒情、“倒苦水儿”，打“悲情牌”。

不过，文章也称，刘红英在发布会上还是有总结出一些经验。