美学者称共和党若赢中期选举将对华更强硬

美国中期选举星期二（11月8日）投票，一位政治学者在接受日媒采访时称，若共和党获胜，国会将倾向于更强硬的对华政策。

据日本共同社11月7日报道，美国克莱蒙特研究生大学（Claremont Graduate University）研究美国国内政治和对亚洲外交问题的学者泰德·戈韦尔在接受该社采访时说，共和党擅长应对通胀、非法移民、犯罪等国民关心的日常生活问题，目前势头正盛，估计将在参众两院获得多数席位。

对于共和党若获胜将给俄乌问题带来哪些变化，戈韦尔说，届时美国国会或将受到前总统特朗普的“反干预主义”思想影响。他分析说，被外界看好将出任众议院议长的共和党领袖麦卡锡称，援乌预算不能开空头支票，最近还出现过50多名众议员反对援助法案的场面。

但戈韦尔指出，美国对亚洲的外交与对俄外交有所不同，一些有望当选的共和党参议员候选人提出，有限的预算应该用于应对中国，而非中东和欧洲。

戈韦尔分析，共和党把持的国会或把外交重心转向亚洲，加强与日本、韩国、澳大利亚、台湾的合作。

谈到对日本的影响，戈韦尔称，美国对日美同盟的重视不会改变，有着长期同盟关系的日美的安全保障是相互关联的。两国对于中国国力增长、亚洲将迎来危险时代有着共同的理解。

弗吉尼亚大学政治中心7日预测，共和党将在众议院多拿下24席，轻松赢得众议院的控制权，还有望以微弱多数控制参议院。