重庆新增281本土感染者 中心城区聚集性场所暂停营业

重庆市近日冠病感染者数量上升明显，星期一（11月7日）新增281例本土感染者，中心城区KTV、舞厅等密闭聚集性场所暂停营业。

重庆市政府网官方微博星期二（8日）发布有关文化娱乐场所常态化疫情防控管理处置的公告，涉疫区县的KTV、舞厅等密闭聚集性娱乐场所，要按照市、区两级疫情防控指挥部相关疫情防控要求执行；中心城区各区的KTV、舞厅等密闭聚集性娱乐场所，已按照市、区两级疫情防控指挥部的相关要求暂停营业，暂停时长将视疫情发展情况研判确定。

同时，对于文化娱乐场所正常营业的区县，相关区县文化旅游主管部门要严格落实属地管理，督促辖区内所有文化娱乐场所履行“首站首问”责任。

另外，进入文化娱乐场所的人员严格落实戴口罩、一米距、测体温、扫“场所码”、验“健康码”、查“行程卡”，如果有红码、黄码、弹窗人员严禁进入。

各文化娱乐场所相关从业人员要按规定定期开展核酸检测，未按规定落实核酸检测者不得上岗，体温异常、咳嗽、发烧等从业人员不得上岗。

据重庆卫健委消息，11月7日0至24时，重庆市新增本土确诊病例89例，其中沙坪坝区17例、大足区16例、渝北区七例。同时，新增本土无症状感染者192例，其中九龙坡区40例、沙坪坝区33例、渝北区30例。

截至11月7日24时，重庆市现有本土确诊病例345例，本土无症状感染者495例。