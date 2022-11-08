蔡英文为陈时中站台：台经济好是因为防疫做得好

台湾九合一地方选举临近，民进党主席、台湾总统蔡英文星期一（11月7日）再为民进党台北市长参选人陈时中站台，称台湾经济会好，就是因为疫情管控得好。她还强调，这是民进党24年来最有机会赢得台北市长的一次。

据台湾《联合报》报道，蔡英文星期一晚到中山区植福宫替陈时中“庙口开讲”站台，这是蔡英文第五次为陈时中“庙口开讲”活动站台。

蔡英文在致辞时细数台湾在防疫和二代健保的成绩，称长照2.0预算从2016年的50亿元（新台币，下同，2.19亿新元）上升至今年的600亿元。她称，如此庞大的预算，就是要照顾好每一位市民，而尤其台北市有更多需要照顾的人，“这些都是陈时中的专长，交给陈时中来做一定会做得很好”。

她还说，台湾政府现在一年1000亿元的预算，规模也越来越大，靠的是台湾财政稳定；台湾财政稳定，是因为过去几年经济发展得好，而经济会好，就是因为疫情控管得好。蔡英文笑说：“说来说去都跟陈时中有关。”

她说，面对百年大疫，全世界都是第一次拿到试卷，台湾疫情控制很好，有人要破坏，攻击可以，但不要毁掉大家一起创造出来的成果。

蔡英文表示，这一次的选举，是一次对世界表达讯息的机会，要向世界表达：台湾人对自己有自信，台湾人也有决心要保护自己的台湾，这不只是一场地方选举，更是国际社会在观察台湾在中共20大之后选举的未来方向。“这是很重要的事情，这也是民进党24年来最有机会赢得台北市长的一次。”

另外，陈时中在活动上说，从政绝对不是要为了打败谁、讨厌谁，从政是为了心爱的地方，要为这片土地做更多事情；有些人为了选举，性情大变，但很多人跟他讲“心头抓乎定”，心放正、就不会生气。

他强调，选举不用选到这样，每个人都有社交、开心的时候，不要自己不开心，也要弄到别人不开心。