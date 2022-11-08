菲媒：李克强同期北大同学吉米将接任菲驻华大使

菲律宾媒体报道称，菲律宾总统小马可斯已任命美国有线电视新闻网（CNN）前驻北京首席记者吉米·阿德里亚诺·弗古律斯（Jaime Adriano FlorCruz）为新任驻中国大使，目前在等待菲律宾铨叙委员会正式批准。

据《菲律宾商报》星期天（11月6日）报道，菲律宾铨叙委员会10月22日在菲媒《马尼拉时报》和《马尼拉标准报》刊登通告，称小马可斯已向铨叙委员会提交名单、将任命三名人士为驻外大使，包括任命吉米为菲律宾驻中国特命全权大使，并兼任驻朝鲜和蒙古国大使。

报道形容，吉米是菲律宾为数不多的“中国通”和“知华派”。他接受《菲律宾商报》采访被问到与马可斯家族之间的恩怨时回应称，他愿放下成见，一切都是为菲律宾。

1971年，中国人民对外友好协会邀请吉米等十多名菲律滨学生领袖访问中国，他们不顾菲政府禁令访问还未与菲律宾建交的中华人民共和国。他们抵达北京当天，时任总统马可斯宣布暂停人身自由状，他们一行被困在中国，虽然后来陆续有人回国，但他们在得知自己上了马可斯政府黑名单后，选择留在中国，一住就是50年。

当时中国文革还未结束，吉米与另两名同伴罗马那（已故前任驻华大使）和艾利逊·巴古利瑙（现任美国NBC电视台驻华首席记者）跟着知青上山下乡，先在湖南农村劳动，后来在青岛的渔船上工作。

1977年，吉米报读北京大学历史系，主修中国历史，同期同学包括现任中国总理李克强。

吉米后来担任美国《时代》周刊驻华记者、《新闻周刊》驻华记者、CNN驻华首席记者直到2015年退休。

吉米被视为北京外国记者团的“大哥大”，成为在中国任期最长的外国记者。他曾两次担任中国外国记者协会会长，也创办北京大学国际学生校友会。他2017年出任北京大学校友会副会长，现任北京大学和菲律宾国立大学亚洲中心教授，菲律宾中华研究学会副会长。

他退休后以中国观察者身份受邀在世界各地演讲，分享他在中国的经验，以及他如何见证新中国从一穷二白到今日跻身世界强国行列。