广东省长到海珠区调研 要求以快制快扑灭疫情

广东省省长王伟中到疫情严峻的广州市海珠区调研时说，要以快制快，全力以赴扑灭疫情。

据《广州日报》星期二（11月8日）报道，王伟中一行来到海珠区，实地察看凤阳街道康鹭片区疫情防控工作。他说，当前广州疫情处置正处于关键阶段，希望大家坚定信心、齐心协力、共克时艰，加强精准防控，消除盲区死角，尽快切断传播链条。

随后，王伟中组织召开疫情防控调度会，听取广州市工作情况汇报，研究部署防控工作。王伟中说，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，主动防、早发现、快处置、防外溢、优服务，切实以硬干部、硬作风、硬措施，坚决打赢疫情防控硬仗。

王伟中说，要高质高效做好核酸筛查，以最快速度开展风险人群排查，确保应检尽检、不漏一户、不漏一人。对中高风险区以外的个案要集中力量完成“全链条”排查，做到轨迹全闭环、风险人员全管控。要坚决防范疫情风险扩散外溢，强化区域协同和人员跨区域流动管理，及时推送风险人员信息，最大程度降低疫情外溢风险。

王伟中说，要坚持全省“一盘棋”统筹调度，全力支持广州做好疫情防控工作，特别是加强与各分流地市对接，强化安全快速隔离转运，确保应收尽收、应隔尽隔，提升扩容隔离和收治能力，协调动员隔离资源，加强方舱医院、隔离场所建设，最大限度满足涉疫风险人员隔离需求。

广州市星期一（11月7日）通报2377起病例，近期病例持续上升，成为中国本轮疫情最为严重的城市。