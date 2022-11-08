英伟达拟向中国提供符合美出口管制的新款晶片

美国晶片制造商英伟达（Nvidia）星期一（11月7日）证实，公司将在中国推出一款新的高阶晶片，这款晶片符合美国对中国半导体产业实施的技术出口管制。

据路透社报道，这款名为A800的显示卡（GPU）将在第三季度投入生产，并出口到中国市场，以替代被美国禁止出口到中国的英伟达A100晶片。英伟达在声明中称，这款A800显卡符合美国的出口管制，而且没有办法通过程式编译来对这款显卡进行升级。

美国早前扩大对中国的晶片和晶片设备出口管制后，英伟达的A100高阶显卡和即将推出的H100显卡就被禁止出口到中国。英伟达在今年8月的一份监管文件中说，美国担心这些晶片可能将被中国军方使用。

英伟达称，截至今年10月，美国出台的新出口管制将影响英伟达在中国约4亿美元（5.61亿新元）的销售额，而上述的方案可帮助减轻新管制带来的财务打击。

英伟达拒绝透露这项安排是否咨询过美国商务部，美国商务部发言人也拒绝发表评论。

报道称，中国的一个分销商网站详细介绍了A800显卡的规格，及其与A100显卡的性能比较。A800的晶片间数据传输率为每秒400千兆字节，低于A100的每秒600千兆字节。美国出台的新规限制向中国出口具备每秒600千兆字节及以上速率的显卡。